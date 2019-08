„Byl to asi můj nejlepší zápas v životě,“ usmíval se Makedonec. „Byl to pořád speciální zápas. Nebylo lehké se dívat na kluky, když byl výsledek, jaký byl,“ přiznal po výhře 8:0.

Poražený týdne v Královéhradeckém kraji: Okresní suverenita na kraj (zatím) nestačila

Tomu se říká kruté procitnutí. Fotbalisté Žacléře naposledy prožili fantastickou sezonu. Okresní přebor na Trutnovsku ovládli suverénním způsobem, když ze 78 možných bodů získali 74 při skóre 114:13. K tomu triumfovali v okresním poháru. Vysněný návrat do kraje ale svěřencům kouče Simona Gala silně zhořkl. Doma proti rezervě Dvora Králové Baník prohrál 1:9 po poločase 0:6! Pěti góly soupeře zasypal exdivizní kanonýr Martin Otradovský. Mimochodem, pět tref zaznamenal i Jakub Taneček v dresu Sobotky proti Kunčicím (7:2).

Komentář Jiřího Fejgla: Zlom? Jen opatrně…

Adam Vlkanova: „Snad jsme se nevystříleli.“ Zdenko Frťala: „Jestli si někdo myslí, že to teď pomaže jako po másle, tak to ani náhodou.“ Radim Ottmar: „Povedl se nám jen jeden zápas. To je jen začátek.“

Tři důležití muži hradeckého fotbalu takto opatrně glosovali neuvěřitelné vítězství 8:0 ve druhé lize nad Varnsdorfem.

Jsou to slova na místě.

Ano, páteční večer si fanoušci (i hráči, trenéři, všichni v klubu…) Votroků mohli užít opojení z historického výsledku, ale hned po něm je třeba připomenout nepovedený úvod sezony.

Demolice Varnsdorfu se může stát zlomem jen v případě, když nebude brána jako zmizík na neduhy, kterými mužstvo trpělo v předchozích zápasech. Na jistou nesourodost především.

Doufejme, že jsou slova tři klíčových postav klubu zárukou.