Historického úspěchu dosáhly hradecké basketbalistky, kterév Karlových Varech ovládly Final Four Českého poháru. Po hladké semifinálové výhře s pražskou Slavií (85:52) v repríze loňského finále udolaly KP Brno (68:63). Rozhodující slovo měla Kristýna Minarovičová, jež v závěru vstřelila 10 bodů.

Jak chutná pohárový triumf?

Je to určitě super pocit. Zatím jsme ještě nikdy nebyly první, tak si to užíváme. Máme velkou radost a těšíme se na zápasy v ligovém play off. Na to se musíme soustředit.

Byla cesta domů veselá?

Cesta byla hodně veselá, neboť s námi v autobuse jeli i fanoušci. Zpívalo se a bylo to fajn. Všichni jsme si to užili.

V semifinále jste slávistkám vrátily dvě ligové porážky i s úroky. Cože vám to proti nim najednou tak šlo a bylo z toho hladké vítězství o 33 bodů?

Prostě jsem si řekly, že s nimi nemůžeme prohrát potřetí za sebou, že to nejde a už musíme vyhrát. Asi jsme se na to i zkoncentrovaly, navíc nám vyšel úvod zápasu a pak už jsme si to pohlídaly.

Ve finále jste měly i brněnskému KP co vracet, loni jste mu podlehly právě v pohárovém finále. O motivaci tedy bylo postaráno, že?

Ano, určitě jsme to měly v hlavách. Vzpomněly jsme si na loňské finále, které jsme prohrály, tak jsme to Brňankám rozhodně chtěly vrátit. No a ono se to povedlo (usměje se). Jsme za to hrozně rády.

Prakticky celý zápas jste vedly. Jak vám bylo, když za stavu 56:50 KP dvěma rychlými trojkami vyrovnalo?

Ani přesně nevím. Hlavně jsme si nechtěly nechat utéct výhru. Celé utkání jsme vedly a říkaly jsme si, že na konci se ještě musíme soustředit na obranu a dát do toho úplně vše. Závěr už byl hodně i o štěstí. To asi rozhodlo, že jsme se ještě dokázaly zkoncentrovat na konec zápasu.

Právě v závěru jste vstřelila klíčových 10 bodů. Chtěla jste vzít odpovědnost na sebe?

Ne že bych úplně chtěla, ale nikdo se k tomu nějak neměl, že by chtěl vzít odpovědnost na sebe. Prostě se ke mně dostal balon a měla jsem možnost najet do koše, tak jsem to zkusila a spadlo to tam. Určitě to nebylo nějak plánované, že bych si řekla: Tak teď to vezmu na sebe.

Na oslavy i odpočinek není moc času, už ve středu rozehrajete play off ŽBL v Nymburku a ve čtvrtfinále určitě budete chtít uspět, viďte?

Toho času je opravdu málo. Máme jen dva dny na zregenerování i na přípravu. Ale myslím si, že teď jsme na dobré vlně a na ty zápasy se těšíme. Každopádně budeme chtít vyhrát a postoupit dál.