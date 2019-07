Mezi největšími adepty na prvenství jsou pardubický odchovanec Viktor Láznička (nasazený č. 1) a trojnásobný vítěz Sergej Movsesjan (2.). Mezi favority patří i další hráči s ratingem nad 2600F. Jako Jorden Van Foreest (3.) a Jose Eduardo Martinez Alcantara z Peru (4.).

Pondělní menu

Šachy: Pardubice Open – velmistrovský turnaj (15.00), Motorgas Open – ratingový turnaj pro hráče s ELO do 2300 b. (15.00), Gasco Open – ratingový turnaj pro hráče s ELO do 2100 b. (8.00 a 15.00), Timra Open – ratingový turnaj pro hráče s ELO do 1700 b. (8.00 a 15.00), 30+) Chládek a Tintěra Open – turnaj pro hráče narozené 1989 a dříve (15.00). Vše ČSOB Pojišťovna ARENA.

Právě na úkor nizozemského mladíka se zrodilo největší překvapení úvodního kola, když ho zdolala 164. nasazená Ukrajinka Maria Berdnikova (roč. 2003). Spousta dalších špičkových velmistrů nezahájila turnaj nejlépe. Půl bodu ztratili i čeští reprezentanti Jan Krejčí a Vlastimil Babula, jedni z předchozích vítězů velmistrovského klání.

Stejně jako v prvním i ve druhém dějství pohodlně zvítězili první dva nasazení. Za to ostatním favoritům se v Pardubicích nedaří. Martinez podlehl Domogaeovi z Ruska. Plný počet dvou bodů má pouze desítka hráčů, včetně dalších Čechů: Jiřího Štočka Tomáše Krause a Martina Holana.