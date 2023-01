Severočešky vstoupily do zápasu razantně a po dvou minutách to bylo 10:0. Lvice se pak trochu probraly a snížily, jenže ve druhé čtvrtině totálně propadly. Tuto část prohrály hrůzostrašným rozdílem 9:33! A bylo rozhodnuto.

„Soupeřkám jsme to v úvodu hodně usnadnily. Tím však nechci snižovat výkon Chomutova, který začal skvěle a dlouho hrál velmi pěkný basketbal. Jeho hráčky jsou delší dobu pospolu a je to znát. Vědí o sobě, rozuměly si a hrály výborně,“ řekla po utkání hradecká trenérka Romana Ptáčková.

ANALÝZA: Osm důvodů, proč outsider dokázal senzačně porazit obrovského favorita

Na první poločas by Lvice nejraději co nejrychleji zapomněly, tam jakoby na palubovce nebyly. „Holkám jsem o přestávce řekla, že to byla strašná ostuda, co jsme předvedly. Náš výkon byl naprosto příšerný ve všech činnostech,“ zlobila se šéfka hostujícího realizačního týmu.

V hradecké sestavě se pod vrcholky Krušných hor představila po třech letech Kateřina Zavázalová, která už s basketbalem sekla. „Žádný comeback to není, jedná se pouze o výpomoc,“ zdůraznila, že se nejedná o její návrat na ligovou scénu. Přestože patřila k tomu lepšímu v hostujícím dresu, na víc než na prohru o třiadvacet bodů to nestačilo.

Hradecká trenérka Romana Ptáčková nemohla uvěřit, co se s týmem dělo ve druhé čtvrtině.Zdroj: hradeckelvice.cz

Porážka na půdě Levhartic je pro Lvice velkou komplikací se týká tabulkového postavení s výhledem na vrchol sezony - play off. Nejenže je soupeřky přeskočily, ale mají i lepší bilanci ze vzájemných duelů, neboť z vítězství se radovaly také v říjnu ve městě pod Bílou věží. Tehdy to bylo „jen“ 71:64.

„Ty zápasy se asi nedají moc srovnávat. Když hrál Chomutov u nás, tak jsme byly v nízké sestavě a chyběly nám tři čtyři dlouhé hráčky. Teď to bylo naopak, chyběly nám malé a měly jsme dlouhé. Ukázalo se, že je asi lepší hrát v menší agresivnější sestavě,“ konstatovala Ptáčková.

Chance ŽBL – 14. kolo

BK Levhartice Chomutov - Sokol Hradec Králové 88:65 (20:14, 53:23, 74:48). Body: Wynn-Pollardová 31, Kadlecová 22, Brejchová 10, Satoranská 9, Krejzová 7, Bartoňová 4, Fučíková 3, Ceralová 2 - Effangová 11, Zeithammerová 11, Havrylchyková 9, Pokorná 8, Fišerová 6, Hanušová 6, Vojtíková 5, Zavázalová 5, Bolardtová 2, Levínská 2. Rozhodčí: Vávrová, Kejklíček, Kavan. Trojky: 4:7. Trestné hody: 14/12 – 23/16. Doskoky: 39:34. Fauly: 20:16.

Hradecké basketbalistky (v tmavém) prohrály v Chomutově o 23 bodů.Zdroj: hradeckelvice.cz