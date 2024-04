/FOTO, VIDEO/ Rozhodující zápas o vítězství v I. florbalové lize žen mezi FBC Dobruška a pražskými Tigers Start98 se díky domácímu týmu proměnil od první do poslední sekundy ve velkou jízdu za vítězstvím. Uskutečnil se 13. dubna večer - pro někoho možná nešťastná 13, ale pro holky v červených dresech s Bodlinkou ve znaku právě naopak. Svůj výkon navíc korunovaly 7 góly, takže vzácně šťastná kombinace třináctky a sedmičky.

Poslední finálový zápas přinesl florbalové Dobrušce obrovskou radost. Ženy slaví postup do extraligy. | Video: Dana Ehlová

Rozhodující utkání mělo i mimořádně slavnostní předehru. Klub poděkoval zakladateli ženského florbalu v Dobrušce – bývalému učiteli Zdeňku Potůčkovi, který před čtvrt stoletím začal psát historii tohoto sportu ve městě F. L. Věka. Pak zazněla naživo státní hymna a její tóny jen podtrhly důležitost nadcházejících minut.

Od úvodního buly bylo jasné, že se hraje o mnoho. Dobrušce se ale podařilo v prvních dvou třetinách vstřelit po jednom gólu a do šatny před závěrečným dějstvím tak mohla jít s větším klidem. To, co se odehrálo v závěrečné části, si ovšem asi nedovedl představit ani největší snílek v hale. S přibývajícími minutami narůstalo skóre i euforie na tribunách: Dobruška – do toho! Holky, jedem – dáme ještě jeden! Dáme bůra! Pátá, právě teď odbila pátá! Po sedmém gólu dokonce znělo: „Deset, deset ….! A nakonec to bylo jediné přání, které skvěle naladěný tým svým fanouškům nesplnil.

Naše fanoušky nám závidí v celé republice, říká trenér dobrušských florbalistek

Zkrátka: Dobruška zvítězila 7:1, získala pohár za vítězství v I. lize florbalu žen a zároveň s ním vstupenku do extraligy na pro příští sezónu.

Bouřlivá děkovačka proběhla ve stylu největších finále ve věhlasných soutěžích. Hráčky a trenéři převlečení do vítězných triček s pohárem v ruce si užívali opojné okamžiky společně s 551 diváky. Z tribun se snášel zlatý třpytkový déšť, létaly kšiltovky, šály i červené a bílé balónky v barvách klubu.

Holky, děkujem! Hola, hola – extraliga volá!