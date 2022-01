Kara doma vyhořela střelecky. Lvice venku s přehledem zvládly roli favoritek

Ve dvacetitisícovém městě Středočeského kraje půjde o osmifinálovou část soutěže a svěřenkyním trenéra Michala Martiška bude v cestě za postupem stát aktuálně čtvrtý tým druhé nejkvalitnější soutěže v republice.

ZAHRANIČNÍ HRÁČKY V DRESU SOUPEŘE

„Čeká nás velice ambiciózní tým, který bude mít v sestavě k dispozici hned dvě legionářky. Určitě to nebude nic lehkého. Brandýs se bude chtít v domácím prostředí ukázat a my nesmíme nic podcenit. Pokud se toho vyvarujeme, pak věřím, že rozdíl, který je mezi nejvyšší soutěží a první ligou, se projeví a my postoupíme,“ řekl pouhý den před zápasem Krkonošskému deníku trutnovský lodivod.

HLEDÁ SE POSILA, BLÍŽÍ SE NÁVRAT KAPITÁNKY

Trutnov sice v utkání bude favoritem, situaci ale rozhodně snadnou mít nebude. A to už jen z důvodu, jakou situací si v sezoně prochází kádr Východočešek.

„Poté, co nás z osobních důvodů opustila Madison Wolf, jsme aktuálně bez zahraničních hráček. Hledáme vhodnou posilu. V současnosti probíhají už i konkrétnější jednání přímo s hráčkami, ale trh je letos velice specifický a po zkušenostech z podzimu jsme hodně ostražití. Na druhé straně si uvědomujeme, že posilu pod koš určitě potřebujeme a já věřím, že ji budeme mít v průběhu jednoho až dvou týdnů,“ řekl k aktuální situaci Martišek a dodal také jednu hodně pozitivní zprávu.

„Do plného tréninku i s kontaktem se zapojila Kateřina Kozumplíková, v Brandýse k dispozici ještě nebude, ale její návrat je každým dnem reálnější,“ potvrdil kouč předvánoční zprávu Deníku o blížícím se návratu kapitánky družstva na palubovku.

A jaký že byl program trutnovských basketbalistek během vánočních svátků?

Trenér Kary Michal MartišekZdroj: Jan Bartoš„Měli jsme volno 20. až 26 prosince, mezi svátky jsme absolvovali šest tréninků a po Novém roce jsme se sešli už druhého ledna. Pro nás je to momentálně taková 'druhá letní' příprava. Tréninky jsou zaměřené hodně na kondici, jelikož si to vzhledem k programu můžeme dovolit, když krom poháru nás nejbližší ligové utkání čeká až 23. ledna.“

Mimochodem sám trenér vánoční svátky slavil o trochu jinak než v předchozích letech.

„Vánoce u nás byly trošku hektičtější. Jako každý rok jsme je slavili na dvou místech, v Bratislavě a Benešově. K tomu ještě byly tréninky v Trutnově, takže jsem si užil i hodně cestování. Na druhé straně to pro nás byly velice výjimečné svátky, jelikož jsme je vůbec poprvé oslavili i s naší půlroční dcerkou. V tomto směru jsme si vše moc užili,“ přiblížil svůj program o svátcích Michal Martišek.

Pro trutnovskou Karu je dnešní duel 4. kola Českého poháru prvním duelem v soutěži, to Brandýs už dva soupeře vyřadil. V listopadovém druhém dějství zvládl dramatickou koncovku na palubovce Chomutova B (61:59) a na začátku prosince doma přehrál Nusle 69:50.

V osmifinále zbývá odehrát poslední duel, jimž je právě ten dnešní. Předchozí souboje dopadly takto: Sparta Praha – Slavia Praha 50:64, Slovanka – Ostrava 75:67. Jistou účast ve čtvrtfinále měly předem Hradec Králové, Žabiny Brno, KP Brno.