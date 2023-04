/KOOPERATIVA NBL, FOTOGALERIE/ Hradečtí basketbalisté prohráli v předposledním zápase nadstavbové skupiny A2 na palubovce Olomoucka a už ani zázrak je nedostane na předposlední příčku znamenající přímou záchranu nejvyšší soutěže.

Kooperativa NBL, skupina A2: Olomoucko (v bílém) - Hradec Králové | Foto: Radek Váňa

Jestliže byla ještě nějaká teoretická šance Královských sokolů na přímou záchranu v KNBL, tak ta sobotním večerem definitivně zhasla. V tabulce poslední Východočeši padli na půdě předposledního Olomoucka rozdílem osmi bodů 87:95 a tím je jasné, že budou muset chtě nechtě absolvovat baráž o udržení proti vítězi první ligy, kterým bude nejspíš ambiciózní Písek.

Vyrovnané utkání na Hané se rozhodlo ve třetí čtvrtině, kdy domácí hráči bodově odskočili hradeckému týmu a svůj náskok zruba čtyř kosů si v závěrečné periodě pohlídali.

„Během zápasu oboustranně útoky převyšovaly obrany. Dlouho jsme byli ve hře o vítězství, pak ale soupeř vyřešil některé situace lépe než my, v důležitých okamžicích to zval na sebe jeho bodový lídr,“ uvedl hradecký kouč Richard Kucsa.

„Z naší strany to nebylo povedené utkání. Hráli jsme o svůj kredit, hlavně v obraně to bylo hodně špatné. Domácí byli od druhé čtvrtiny v klidu, protože věděli, že sezona pro ně prakticky končí. My jsme měli dát do zápasu mnohem více energie. V defenzivě se ukázalo, že se máme v čem zlepšovat,“ podotkl Adam Goga, rozehrávač Královských sokolů.

Skupina A2 – 11. kolo

BK Redstone Olomoucko – Královští sokoli Hradec Králové 95:87 (27:27, 53:52, 76:69). Body: Pipkins 29, Friday 18, Kněžević 17 (11 doskoků), Klepač 8, M. Welsch 8, Vučičevič 7, Žák 5, Feštr 3 – Solević 20, O. Peterka 16, Škranc 14, Šturanović 14, Prskalo 12, Cavallero 5, Kábrt 4, Goga 2. Rozhodčí: Matějek, Kec, Kubiš. Trojky: 9:5. Trestné hody: 28/24 – 22/16. Doskoky: 33:35. Fauly: 21:24. Pět osobních chyb: 0:2 (33. Cavallero, 39. Šturanović). Diváci: 674.

Tabulka nadstavby

1. USK Praha 33 21 12 2771:2563 63.6

2. Slavia Praha 33 12 21 2592:2771 36.4

3. Olomoucko 33 8 25 2664:2924 24.2

4. Hradec Kr. 33 5 28 2413:2890 15.2