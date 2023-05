„Poďme sa zachrániť, pár bodou je reálnych, poďme si dát na to ku..a sľub.“ I takto může vypadat pozměněný text písně, kterou v roce 1986 přivedl na svět slovenský popový zpěvák Peter Nagy. Melodie jeho hitu zněla v sobotu autobusem při zpáteční cestě ze Šťáhlav, na jejichž palubovce si házenkáři Dvora Králové nad Labem zajistili záchranu druhé nejvyšší soutěže v ČR i pro příští soutěžní ročník.

Jakub Kastner byl znovu ústřední postavou svého týmu v honbě za záchranou první ligy. | Foto: Renata Jírová

Závěrečnými třemi duely vyvrcholil letošní ročník I. ligy házenkářů. Šťastní ve finiši byli hráči Dvora Králové nad Labem, kteří si výhrou v hale Šťáhlav zajistili jistotu záchrany i pro příští sezonu. Porážkou se naopak loučil Náchod, který se už ani případným úspěchem proti Bohunicím nemohl pohnout z poslední příčky.

Nadějný začátek, krutý konec. Náchodští se s první ligou rozloučili porážkou

Už před týdnem skončila sezona výborně pro rezervu extraligového Jičína, která si výhrou nad Velkou Bystřicí zajistila nakonec krásné čtvrté místo.

I. liga mužů – 22. kolo

Šťáhlavy – Dvůr Králové n. L. 28:30 (16:13)

Když se oba soupeři potkali naposledy, nastříleli Dvoráci v domácím prostředí 30 branek a se svými fanoušky slavili dva důležité body do tabulky. Uplynul necelý půlrok a situace se opakovala. Tentokrát měl ale výsledek pro Východočechy doslova existenční důležitost. Pokud by se svěřenci hrajícího trenéra Groha vraceli ze západu Čech s prázdnou, ukončili by sezonu na sestupové jedenácté příčce. Také jejich soupeř měl o co hrát. V případě vítězství mohl Sokol myslet na konečné třetí místo.

Ve Dvoře se i v příští sezoně bude chodit na I. ligu.Zdroj: Renata JírováJako první šli do vedení domácí, Dvůr ale skóre brzy otočil a ještě na konci 13. minuty vedl po trefě Kastnera rozdílem dvou branek. V tu chvíli ale favorit udeřil, sérií pěti branek stav otočil a tříbrankový náskok si nesl také do šaten.

Po pauze si Šťáhlavští udržovali vedení až do 41. minuty. Hosté jim ale nedovolili gólový úprk a odměněni za trpělivost byli při otočce z 21:19 na 21:23. Když pak nejlepší střelec zápasu Kastner ze tří po sobě jdoucích sedmiček dvě proměnil, drželi Dvoráci deset minut před koncem už vedení o tři branky (22:25).

Domácí ještě jednou skóre otočili, koncovku zápasu ale zvládl lépe podkrkonošský celek a když 38 vteřin před koncem udržel nervy na uzdě při dalším sedmimetrovém hodu Kastner, bylo o vítězství hostů rozhodnuto. Poslední branku sezony pak vstřelil takřka se sirénou Marek Šíl a na straně Dvora mohla propuknout nefalšovaná radost ze záchrany druhé nejvyšší republikové soutěže.

Jičín sedmý mezi elitou: Velký úspěch! Doufám, že se časem docení, řekl Mašát

Fakta – branky: O. Sedláček 7, Nolč 5/1 K. Holý 4, M. Havlíček, M. Ryba a J. Nosek 3, Kojan 2, Jirmář 1 – Kastner 9/5, J. Groh 6, L. Picha 4, Šturm 3, M. Picha, Etrich, M. Šíl a P. Voňka 2. Rozhodčí: M. Hájek, Kozler. Vyloučení: 4:4. ŽK: 0:0. Diváci: 165.

Zdroj: 1. HK Dvůr Králové nad Labem

Další výsledky 22. kola: Vsetín – Zlín 34:26, Náchod – Bohunice 22:33. Předehráno: Jičín B – Velká Bystřice 33:29, Litovel – Vršovice 42:27, Chodov – Bystřice pod Hostýnem 28:28.

Konečná tabulka I. ligy

1. KH BEECH Vsetín 22 18 0 4 722:564 36

2. Tatran Litovel 22 14 3 5 674:598 31

3. Tatran Bohunice 22 11 3 8 604:569 25

4. HBC Jičín B 22 9 5 8 643:611 23

5. Sokol Šťáhlavy 22 11 1 10 655:631 23

6. TJ JM Chodov 22 10 3 9 630:598 23

7. Handball club Zlín 22 10 1 11 630:620 21

8. Sokol Vršovice 22 8 5 9 594:622 21

9. Házená Velká Bystřice 22 7 4 11 647:668 18

10. 1. HK Dvůr Králové n. L. 22 8 2 12 578:694 18

11. HK Bystřice p. H. 22 7 2 13 632:680 16

12. TJ Náchod 22 3 3 16 535:689 9