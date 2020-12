„Vyhlášením chceme ale upozornit na to, že sport žije a žít bude. Anketa tedy proběhla, výsledky máme, pouze termín konání v porotním sále jičínského zámku musíme posunout – 14. prosince 2020 není kvůli hygienicko - epidemiologickým opatřením možný. A tak zatím uvažujeme s termínem na přelomu ledna a února, snad už bude lépe. Veřejnosti chceme ale připomenout, že sportovci v sobě mají tolik energie, aby tuhle situaci překonali a vyšli z ní třeba i silnější,“ říká za Unii sportu Jičínska Václav Nidrle.

Už teď jsou zveřejněny oficiální výsledky.

Sportovci: Tomáš Berger (So Lužany – fotbal), Mikuláš Cogan (TJ Nová Paka – plavání), David Černý (BK Nová Paka – lední hokej), Martin Flotián (AC TJ Jičín – atletika), Tereza Janatová (Tenis Nová Paka – tenis), Radek Kulhánek (So Dřevěnice – volejbal), Dobroslav Lánský (TJ Nová Paka – kuželky), David Machalický (HBC Jičín – házená), Petr Matějka (SKP JUDO Jičín – judo), Adéla Stindlová (BSK TJ Jičín-basketbal), Martin Stříbrný (So Radim – sportovní střelba), Matěj Tuma (SJ Jičín – orientační sporty), Tomáš Veber (So Dřevěnice – lyžování), Sebastián Vlček (Cyklo Jičín – cyklistika), Daniela Volná (AC TJ Jičín – atletika), Tomáš Vraštil (TJ Jičín – stolní tenis).

Trenéři: Vladimír Blažej (So Železnice – fotbal), Petr Košek (SKP JUDO Jičín – judo), Petr Mašát (HBC Jičín – házená), Jana Naušová (AC TJ Jičín – atletika), Karel Novák (TJ Nová Paka – orientační sporty), Michal Řeháček (Delfín Jičín – plavání), Milan Roček (TJ Jičín – stolní tenis), Jaroslav Sucharda (BK Nová Paka – lední hokej), Jiří Šimánek (So Dřevěnice – volejbal), Petr Šindelář (AC TJ Jičín – atletika).

Kolektiv dospělých: HBC Jičín – házená (muži), kolektiv mládeže : AC TJ Jičín – atletika (juniorky). (-n-)