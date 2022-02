Zkraje týdne aktuálně pátí Královští sokoli zvítězili 86:75. Porazit favorita s medailovými ambicemi podruhé za sebou v krátké době bude obtížné, zvlášť když je čeká čtvrtý zápas v osmi dnech, ale nereálné to rozhodně není.

Motivace by Hradci chybět neměla. Bude se chtít totiž revanšovat fanouškům a odčinit hrůzostrašný středeční propadák v Opavě, kde prohrál gigantickým rozdílem 36:100. Východočechům by určitě pomohlo, kdyby už mohl nastoupit střelec Pešakovič.

Tvrdý pád na zem: Sokoli totálně vyhořeli v Opavě, prohráli o ostudných 64 bodů!

„Na našem týmu se v Opavě podepsal náročný program posledního týdne. Nicméně skupina A1 není jednoduchá a my se s tím musíme poprat. Hráči dostali prostor na regeneraci, ale je tu další těžký zápas, na který se musíme soustředit. Víme, že umíme Brno porazit. Proto chceme náš dobrý výkon z posledního vzájemného utkání zopakovat. Soupeř bude jistě lépe připraven a bude nám chtít porážku vrátit. Náš výkon bude více o hlavách, jak se dokážeme zkoncentrovat a předvést to, co umíme,“ říká kouč Sokolů Lubomír Peterka.

Nechvalný zápis do historie ligy. „Nemůžeme se vymlouvat,“ ví kapitán po debaklu