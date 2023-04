Bod z palubovky favorizované Karviné ve čtvrtfinále extraligy házenkáři Jičína nepřivezli. Za výkon v druhém duelu série se však rozhodně stydět nemusí. Po výborné druhé půli a těsné prohře 27:30 se série přesouvá na východ Čech, kde se bude hrát v sobotu netradičně od 20.15.

Baník Karviná - Jičín 30:27 (Extraliga - 2. čtvrtfinále play-off, 30. 3. 2023) | Foto: HCB Karviná

Už po prvním utkání to avizoval jičínský kouč Petr Mašát, který věřil, že jeho svěřenci předvedou méně bojácný výkon. A ač tomu první půle moc nenasvědčovala, když ji O2xyworld prohrál o sedm branek (13:20), po změně stran se děly věci.

Jičín manko, které si obhájce titulu vypracoval, postupně umazával a necelé tři minuty před koncem se dostal na rozdíl jediné branky (27:28). Závěr si sice zkušený domácí tým pohlídal, když góly Harabiše a Skalického rozhodl o výhře, ale hosté si dokázali, že s předním českým celkem mohou hrát vyrovnanou partii.

„Chtěli jsme ukázat větší koule. Začátek jsme zachytili, pak jsme ale Karviné dali hodně prostoru a ta nám utekla. Jsem rád, že jsme dobře zareagovali v druhé půli a probudili jsme i karvinské publikum. Samozřejmě v play off je důležité vítězství, třeba i o jeden gól, ale jsem rád, že jsme ukázali, že Karviné nedáme nic zadarmo,“ hodnotil Mašát. V jeho týmu se znovu střelecky dařilo Martinu Kovaříkovi, jenž nasázel osm branek a potvrdil formu. K němu se přidal i Martin Hlava se stejným počtem vstřelených gólů.

Série se teď přesouvá do východních Čech, kde se bude Karviná snažit proměnit mečbol. První možnost má už v sobotu. „Vedeme 2:0 a Jičín teď bude chtít doma určitě vyhrát. Bude to na nás chtít zkusit. Něco si u nás vyzkoušeli, něco jim zafungovalo, ale my půjdeme v sobotu do zápasu s tím, že chceme sérii ukončit,“ uvedl Martin Galia, karvinský asistent trenéra a brankář.

Extraliga – čtvrtfinále play off, 2. zápas:

HCB Karviná – O2xyworld HBC Jičín 30:27 (20:13). Nejvíce branek: Nantl 6, Solák 6, Fulnek 5/1 – Hlava 8, Kovařík 8/2, Kastner 4/2. Rozhodčí: Petr Kremláček – Filip Procházka. Sedmimetrové hody: 6/5 – 6/5. Vyloučení: 6:0.