Do České reprezentace se po absenci na mistrovství Evropy v Lotyšsku vrátily uzdravené pivotky Kia Vaugnová a Julia Reisingerová. Zatím co v Rize byla hra pod oběma koši největší českou slabinou tak ve středu večer se ukázala jako největší zbraní.

„Připravovaly jsme se na to, že musíme ovládnout podkošový prostor, protože tam nebudeme mít v Italkách žádnou větší konkurenci. Čekaly jsme, že nás budou otravovat, zdvojovat, možná i trochu faulovat, ale nemyslely jsme si, že by nás mohly ubránit. Věřily jsme, že můžeme Itálii porazit zpod koše a případně z výhozů ven na perimetr, a to se podařilo,“ libuje si Julia Reisingerová.

Díky přísnému systému kvalifikace Češky ví, že ve snaze o postup na Eurobasket do Francie a Španělska si nemohou dovolit příliš mnoho zaváhání. O to je výhra na palubovce devátého týmu červnového šampionátu trochu nad plán.

„To nejtěžší máme za sebou. Všechny jsme si oddychly, protože teď už by nás měly čekat jednodušší zápasy. Spadl z nás prvotní stres, že hned na úvod jdeme na Italky venku,“ podotýká hráčka španělské Valencie.

O pravdivosti jejich slov se lze přesvědčit v neděli. Lvice vyzvou od 18 hodin v Praze na Královce Rumunsko.

„Žádná zápas nepodceníme. Těšíme se před naše fanoušky, kteří nás přijdou podpořit, což je pro nás hodně důležité. Na domácí palubovce to známe, odpadne nervozita z neznámého prostředí. Soupeř nás táhl až do Cagliari možná trochu záměrně, ale zvládly jsme to,“ říká Reisingerová.