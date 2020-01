Proto se s vozem Škoda 130 L objevili Jindřich Štolfa – Zdeněk Hawel na třech avizovaných soutěžích. Začali na historické Vltavě v okolí Klatov, pokračovali na domácí Bohemce a mistrovskou sezonu uzavřeli na Barum Star rally v okolí Zlína. Přesto jim to stačilo na celkové desáté místo v kategorii 4 z pětadvaceti bodujících posádek a čtvrté ve třídě E1.

Soutěže historických vozů jsou stále populárnější a startovní pole početnější. Podle posledních informací tomu nebude jinak ani v následující sezoně. Se zbrusu novým a velice zajímavým vozem se představí dvojice Štolfa – Hawel v roce 2020.

Otcem myšlenky je opět Miroslav Krčmář, který byl také iniciátorem a autorem stavby soutěžního vozu Rover Metro Gti.

„Rover Metro má titul a je z něj muzejní kousek s právem na odpočinek. Přemýšlel jsem co dál a vzhledem k tomu, že Jindra třeba na erzetách úspěšně vodil Peugeota 306 Maxi, uvažoval jsem o nějaké nevšední dvoulitrové předokolce a skončil jsem opět u Roveru, tentokrát modelu XW 220 GTi,“ uvedl Kráčmer.

Tenhle vůz je ale svým způsobem specifický.

Ano. Angličané jej v roce 1993 homologovali pro skupinu N a A pod číslem 5475, ale paradoxně nikdy skutečné áčko neodstartovalo do soutěže. Pár enek se účastnilo britských soutěží i mírně upravená enka nad rámec třídy se objevila v áčkové třídě, ale nikdy neměla parametry vozu skupiny A. Když BMW koupilo Rover, byly zastaveny veškeré projekty, a tak se vůz homologace A, na kterém se pracovalo, na scénu nestihl dostat. Nicméně na britských okruzích ve značkovém poháru jezdil model XW mnoho let jako upravené sériové modely 216 GTI s motorem Honda a Coupé 220 turbo s motorem s přeplňovaným dmychadlem. Pokud se tedy projekt podaří zdárně dotáhnout do konce a vůz odstartuje, bude to v podstatě jeho světová premiéra.

Můžete vůz trochu představit čtenářům?

Museli jsme nechat vyrobit speciálně pro tento vůz písty, vačkové hřídele, tlumiče i převody podle homologace. Nicméně toto vozidlo Rover 220 GTI je vyvinuto společně s automobilkou Honda a má velmi podobný podvozek jako Civic IV a V a identický s typem Concerto. Rozdíl je v tom, že tady máme k dispozici robustní dvouvačkový dvoulitr a převodovku Hewland k váze okolo 1000 kg, což z něj dělá moc zajímavé nářadí a věříme, že tomuto autu napíšeme slušnou historii.

Na kdy je naplánován první start?

Termínový kalendář mistrovství ČR historických automobilů byl znám až koncem roku, ale zřejmě si premiéru odbudeme už na úvodní soutěži Historic Vltava Rally v Klatovech. Především bych ale rád vůz otestoval v řádném termínu. (pv)