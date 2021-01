Výborná byla na konci kalendářního roku vyhlášena Nejlepší nadhazovačkou Extraligy žen pro rok 2020.

Nejlepší nadhazovačka roku v Extralize žen. Prozraďte, jak vám to zní? A je to poprvé v kariéře?

Ocenění pro nejlepší nadhazovačku extraligy jsem dostala poprvé a moc si toho vážím. Není to ale něco, čemu bych dávala příliš velkou váhu. Softball je kolektivní sport a pro úspěch je potřeba celý tým. Každopádně mě to překvapilo, jelikož statistiky během sezony vůbec nesleduji a nevěděla jsem, jak si kdo vede.

Pro vás přitom individuální trofej není ničím nepoznaným. Tak třeba nejlepší juniorka roku do 22 let z roku 2017. Připomenete další podobná ocenění?

V letech 2013 a 2014 jsem dostala ocenění Osobnost města Dvůr Králové nad Labem. Mimo jiné také individuální ocenění na mistrovství Evropy kadetek v roce 2013 a pak i na evropském šampionátu juniorek v roce 2016. Všech ocenění si vážím, ale úspěch celého týmu je pro mě vždy hodnotnější.

Nejlepší nadhazovačka Extraligy žen 2020: Apolena Výborná



„V porovnání všech statistik si cenu nejlepší nadhazovačky za rok 2020 vysloužila Apolena Výborná, hráčka týmu Trutnov HSM. Apolena odházela celkem 93 směn, připsala si 11 vítězství, ERA 1.51 a 84 strikeoutů, povolila 66 odpalů a 20 doběhů. Její tým byl v roce 2020 nováčkem v Extralize a úspěšně se adaptoval. Po základní části se umístil na pátém místě a postoupil do play-off. V něm však padl již ve čtvrtfinále, a to proti pražskému Tempu.“

Ač většina sportovců v tomto roce zaplakala, softballová sezona se hrála od června do října a covid ji nijak nenarušil. Jste za to ráda?

Rozhodně! Pro mnoho sportovců byl rok 2020 těžký. Už proto jsme ráda, že jsme mohly naplno odehrát všechny zápasy. Upřímně si nedovedu představit rok bez softballu.

Trutnov se v extralize coby nováček prezentoval úžasně. Jak jste si s týmem užívaly návrat mezi elitu?

V tomto složení jsme extraligu hrály prvním rokem a myslím, že jsme byl milým překvapením. Okolí nám nevěřilo a ani my samotné jsme neměly vysoká očekávání, ale hned po prvních zápasech jsme se ujistily, že dokážeme porazit zkušenější týmy.

Věříte, že se tým na nejvyšší úrovni udrží dlouho? A máte vůbec v plánu v Trutnově zůstat i pro sezony další?

Loňské páté místo je důkazem, že máme v extralize svoje místo. A já doufám, že to tak bude i v dalších sezonách. Je skvělé, že je ve východních Čechách kvalitní softball a mládež má výkonnostně kam růst.

Jak jste se vlastně objevila v dresu HSM? Vždyť jste za sebou měla i působení v pražském Joudrs, se kterým jste mistryní republiky.

V Joudrs jsem hrála několik let a získala tam mnoho zkušeností, které se mi teď hodí. Ale po nastoupení na vysokou školu do Hradce Králové bylo dojíždění na tréninky a zápasy složitější. Bydlím ve Dvoře Králové nad Labem a dojíždět za studiem do Hradce a za softballem do Prahy by bylo komplikované.

Najde se nějaký zápas, případně víkendový program, který vám z ročníku 2020 utkvěl v paměti nejvíc?

Jedním z nejemotivnějších momentů byl rozhodně první zápas sezony. Hrály jsme poprvé před domácím publikem, s Joudrs, kteří dlouhodobě patří mezi nejlepší týmy v extralize. Nechyběly také kamery, zahajovací ceremoniál, úvodní nadhoz a nervozita. Překvapením pro všechny pak bylo naše vítězství v prodloužení. Lepší start jsme si ani nemohly přát.

Byly jste doslova kometou sezony, ale v úvodním kole play off proti Tempu Praha přišla stopka. Šlo o hratelného soupeře?

Každý soupeř je hratelný, i když se to někdy nezdá. Tempo však bylo kvalitním soupeřem a ukázalo se být nad naše síly. Další vítězství v play off by bylo už opravdovou třešničkou na dortu.

Zdroj: Trutnov HSM

Ve dvaadvaceti letech už toho máte se softballem hodně za sebou. Jaké byly vlastně vaše sportovní začátky?

V dětství jsem si prošla atletikou, baletem či tancem, ale softball, který jsem začala hrát ve čtyřech letech, vyhrál.

Však také softballem žijí oba vaši rodiče. Jak jste v mládí vnímala jejich nadšení pro tuto hru? Asi jste se mu sama ani vyhnout nemohla, je to tak?

Určitě by mě podporovali v jakémkoli sportu, ale jsem ráda, že je to zrovna softball. Máme tak společnou řeč, i když mít oba rodiče trenéry, není vždy úplně jednoduché. (usmívá se).

Jak už jste zmínila, cizí vám není ani reprezentační dres. Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s ním?

Za reprezentaci jsem hrála od žákyň, přes kadetky a juniorky až po ženský tým. Jsem vděčná, že jsem se mohla zlepšovat, hrát kvalitní softball, najít si nové přátele a cestovat. Za největší úspěch považuji první místo na mistrovství Evropy juniorek v roce 2014.

Úspěchů jste se softballem zažila již hodně. Jaké teď máte sportovní cíle, řekněme přímo pro rok 2021?

Byla bych ráda, aby nová sezona vůbec začala. Nikdo bohužel neví, co bude dál, ale věřím, že vedení České softballové asociace udělá vše pro to, abychom se mohly vrátit na hřiště. A cíl pro ročník 2021? No přece titul! (směje se) Samozřejmě vtipkuji, ale pěkným a snad i dosažitelným cílem by mohlo být obhájení pátého místa z minulé sezony.

Tabulka základní části:



1. SK Joudrs Praha 28 22 6 228:79 50

2. Eagles Praha 28 21 7 177:80 49

3. Žraloci Ledenice 28 18 10 162:90 46

4. Tempo Praha 28 15 13 139:125 43

5. Trutnov HSM 28 12 16 97:163 40

6. Snails Kunovice 28 10 18 117:166 38

7. SaBaT Praha 28 7 21 64:209 35

8. Storms Řepy 28 7 21 107:179 35



Play off 2020



Čtvrtfinále: Tempo Praha – Trutnov HSM 2:1 (6:0, 2:3, 2:0), Žraloci Ledenice – Snails Kunovice 2:0.



Semifinále: Eagles Praha – Žraloci Ledenice 3:1, Joudrs Praha – Tempo Praha 3:0.



Finále: Joudrs Praha – Eagles Praha 2:0.