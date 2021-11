Až na třetí pokus po covidových patáliích se hradečtí basketbalisté dočkali vítězství. Ale to se nerodilo vůbec lehce.

Do třebešské sportovní haly dorazil k utkání 14. kola Kooperativa NBL sympaticky hrající nováček z Jindřichova Hradce. Tomu sice chyběl nejlepší ligový snajpr Torin Damon Dorn s průměrem 23,1 bodů na zápas, ale tým čerstvě získal dvě zahraniční posily – Američany Browna a Victora II.

VÍTĚZNÝ POKŘIK. Hradečtí basketbalisté udolali jihočeského nováčka 102:85 a připsali si šestou výhru v sezoně.Zdroj: Královští sokoliVíce než polovina duelu byla herně i výsledkově vyrovnaná. Královští sokoli odskočili hostujícímu týmu GBA Fio banka až v závěrečné čtvrtině a to především díky famózním trojkám. Nakonec z toho bylo jednoznačné vítězství o sedmnáct bodů.

Ale jak už bylo uvedeno, domácí dlouháni za něj vděčí především trojkovému festivalu, neboť úspěšně proměnili hned devatenáct z pětatřiceti střeleckých pokusů (vyrovnaný rekord této sezony Kooperativa NBL a třetí nejlepší top nástřel trojek od roku 1998), zatímco soupeř pouze osm.

Jindřichův Hradec kraloval na doskoku

Královští sokoli Hradec Králové – GBA Fio banka Jindřichův Hradec 102:85 (26:23, 47:43, 73:64). Body: Pešakovič 20, Sedmák 18, Pavlovič 12, Vujovič 10, Kantůrek 9, O. Peterka 9, Stamenkovič 9, Škranc 8, Šoula 5, Goga 2 – Victor II 18, Strawberry 17, Stegbauer 13, M. Welsch 11, Borovka 8, Brown 6, Novotný 6, Quinn jr 6. Rozhodčí: Baloun, Scholze, Vávrová. Trojky: 19:8. Trestné hody: 9/5 – 24/17. Doskoky: 25:48. Fauly: 19:11. Pět osobních chyb: 1:0 (38. Sedmák). Diváci: 184. Čtvrtiny: 26:23, 21:20, 26:21, 29:21.

To byl největší rozdíl. Naopak na doskoku jasně kralovali Jihočeši (25:48!). I z tohoto pohledu se jedná o cenné vítězství. Hradec může navíc těšit fakt, že byl po delším čase v kompletním složení, byť borci, kteří naskočili do hry hned po karanténě s minimem tréninků (Škranc, Šoula a kapitán Ondřej Peterka), nemohli ještě dostat takovou minutáž.

„Jsem hrozně rád, že jsme to zvládli. Soupeř byl sice bez Dorna, který je zraněný na delší období, ale má nové dva hráče a prezentovali se velmi dobře. Určitě to není ten Jindřichův Hradec, na který jsme narazili v úvodu soutěže. Bylo to velmi úporné utkání a odskočili jsme až v poslední čtvrtině. Celkově rozhodla asi naše trojková produkce, kde jsme měli úspěšnost přes 50 %, a zkušenost. Ale s těmi problémy, co máme, jsem očekával těžký zápas,“ cítil úlevu Lubomír Peterka, kouč Královských sokolů.

„První čtvrtina vyrovnaná, druhá také, ale bylo to především naší stupiditou, neboť jsme soupeři dovolili 32 doskoků, z toho 20 útočných. Ve druhém poločase jsme začali trošičku lépe bránit, trefili jsme těžké trojky. Bohudík jsme šli přes ně. Bylo to pro nás důležité vítězství před pauzou. Po sérii proher, kdy nás bylo sedm, jsme hráli poprvé v plném počtu. Musím říct, že kluci z karantény odehráli výborný zápas, bránili, trefili jsme trojky a bylo to,“ doplnil hradecký rozehrávač Lukáš Kantůrek.

Nyní repre pauza, poté do Kolína

Nejvyšší soutěž má nyní reprezentační přestávku. Do akce se znovu půjde až ve čtvrtek 2. prosince, kdy Hradec zajíždí na palubovku nedalekého Kolína.

Hradec Králové (v bílém) vs. Jindřichův Hradec 102:85.Zdroj: Královští sokoli