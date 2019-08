Po mnoha kladných ohlasech zahraničních účastníků na loňský ročník se v letošním roce přihlásilo rekordních třiaosmdesát hráčů z devatenácti zemí světa včetně reprezentantů ze zámoří – Kanady a Chile.

První den se odehrálo cvičné kolo a Pro-Am turnaj, v němž ve společných flightech s paragolfisty nastoupili partneři CZDGA a hosté.

V dalších dvou dnech následovala dvě kola soutěžní, v nichž se hráči kromě nástrah hřiště museli vyrovnat s nesmírně náročnými klimatickými podmínkami a teplotami až 37 stupňů Celsia.

Veliký úspěch zaznamenal český hráč ve stablefordové kategorii. Stanislav Jirásek z Machova tuto kategorii vyhrál s převahou čtyř ran před druhým a deset ran před třetím v pořadí.

„Jsem moc rád, že jsem si z mistrovství Evropy ve Španělsku přivezl formu i sem do České republiky a zvítězil. Nebylo to ovšem vůbec lehké, protože největším soupeřem všech golfistů bylo úmorné vedro. Nicméně přežili jsme to všichni ve zdraví a to je fajn,“ hodnotil domácí podnik světového poháru machovský šampion Stanislav Jirásek. (pt, sj)