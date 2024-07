Jak početný máte pořadatelský tým? Kolik lidí vám s tím pomáhá? Teď průběžně na tom nárazově pracuje asi deset lidí. Každý z nich má nějakou svoji sekci. Je to rozděleno například na jednotlivé tři sporty, takže je tam šéf cyklistiky, plavání a běhu. Pak je tam někdo, kdo se stará o registrace, komunikaci s lidmi, sociální sítě, někdo má na starost partnery, někdo dobrovolníky. Tento tým se během července rozroste asi na třicetičlenný tým takového širšího vedení. Potom na závod je to celkově padesát lidí z tohoto pracovního štábu, k tomu ale přistupuje 200 dobrovolníků, asi 120 lidí ze Security a další osoby z IZS, policie, městská policie, záchranáři, vodní záchrana, zdravotníci. Celkově jde tedy o zhruba 500 lidí.

Přípravám se určitě věnujete dennodenně. Kolik času to spolkne? No (zasměje se). Posledních pár měsíců, řekl bych rok, je to dennodenně. Teď to samozřejmě kulminuje, takže to je rozhodně víc než normální pracovní úvazek. Podle mě to jsou posledních pár týdnů tak dva pracovní úvazky denně.

V jaké fázi jsou přípravy této velké akce? Máme něco přes čtyřicet dní do závodu, kdy probíhají fáze povolování, především cyklistické části, která bude probíhat severovýchodně od Hradce Králové. Těch omezení je tam poměrně dost. Dále se finalizují veškeré grafické manuály a podklady pro závod. Náborová kampaň už je za námi, závod je dost naplněný. V tuhle chvíli je na hlavní distanci, polovičního Ironmana, přihlášeno 1200 závodníků a tohle číslo ještě vzroste o dalších 200 na zhruba 1400. Pak je tam ještě několik menších závodů – krátký olympijský triatlon, triatlonové štafety, dětské závody a noční běh. Celkově se to vyšplhá na necelých 2000 účastníků.

Registrujete už o počátku velký zájem? A jakou očekáváte diváckou účast?

Zájem o tuhle značku je tu obrovský, protože v České republice se Ironman nikdy nekonal. Čeští závodníci tedy museli odjíždět do zahraničí. Máme 65 procent účastníků z České republiky, zbytek ze 45 světových zemí, takže 35 procent jsou cizinci. Když se spustily registrace, tak v prvních měsících se jednalo o nejrychlejší nárůst ze všech etablovaných závodů v rámci celé Evropy. Zájem o Hradec Králové a Českou republiku byl obrovský. Asi to je i tím, že jde o premiéru a nikdy to tady nebylo. Nyní už je přírůstek závodníků postupný, ale pravidelný. V rámci evropských závodů Ironman to bude jeden z těch největších. Celkově na světě je letos 180 destinací, ve kterých se to pořádá.

Pokračujte.

Je spočítáno, že společně se závodníky přijíždějí dvě osoby navíc, protože nejde jen o závodníky. Oni to berou i jako dovolenou a v tom regionu tráví třeba čtyři pět dnů. Berou s sebou rodiny. Takže 2000 závodníků, k tomu 4000 lidí coby doprovod a jsme na šesti tisících. Divácká obec se bude rekrutovat spíše z obyvatel Hradce Králové, kteří přijdou třeba na doprovodné aktivity jako je Food Truck festival nebo rodinný sportovní den, který s tím spoluorganizujeme. Přesné počty se tedy nedají přesně vyčíslit. Spousta účastníků se bude překrývat. Můžeme říct, že návštěvnost Food Truck festivalu bude deset tisíc lidí za tři dny, ale spousta z nich budou i samotní účastníci závodu.

close info Zdroj: archiv organizátorů zoom_in Slavný závod Ironman již brzy zavítá do Hradce Králové. Probíhá zatím všechno podle plánu? Nebo jste musel řešit nějakou nepříjemnost?

Největší nepříjemnosti jsou u řešení dopravních věcí, veškerá povolení. Tam je to strašný kolotoč nahoru dolů. Jak to tady nikdy nebylo, tak dle informací z Ministerstva dopravy, uzavírky s tím spojené, hlavně co se týká cyklistiky, jsou největší v historii České republiky. Jede se totiž jedna celodenní časovka a není to jako u velkých cyklistických závodů, kde peloton čítající třeba 200 jezdců odjede a postupně se všechno otevírá. V tomhle případě 2000 lidí jezdí na uzavřené silnici celý den, protože se startuje intervalově. Takže ty uzavírky jsou během neděle 18. srpna dlouhodobé. To jsou samozřejmě komplikace. Úředníci, přestože se snaží pomáhat, tak mají nějaká pravidla, která musí dodržovat. A my samozřejmě máme pocit, že nám to dávají sežrat. Ale je to spíš jejich práce. Věcí, které s tím souvisí, je hrozně moc.

Ještě něco?

Ano. Zádrhel byl hned na začátku, když jsme instalovali velký poutač na závod s odpočtem hodin, což bylo někdy v říjnu, a během několika málo hodin ho někdo úplně zničil, když dlažební kostkou rozbil displej a tu obrovskou konstrukci postříkal hákovými kříži. To byla škoda za sto tisíc. Dost nás to i psychicky nalomilo.

Na jaká známá jména ze startovního pole byste fanoušky nalákal?

Závod přináší nejen účast elitních závodníků ze zahraničí a z České republiky, kteří budou bojovat o vysoké prize money, ale je to i třeba příležitost pro spoustu bývalých sportovců. My jsme měli přislíbenou účast Zdena Cháry a ještě ladíme, jestli to opravdu dopadne. Dále máme na startovce třeba bývalého mistra světa v běžeckém lyžování Martina Koukala, ikonu českého triatlonu Petra Vabrouška nebo elitní tuzemské závodníky. Barbora Besperát je aktuálně nejlepší česká žena na těchto distancích. Z mužů je to například hradecký Honza Volár, olympionik v krátké distanci, který letos přestoupil na tuto delší trasu triatlonu.

Už jste zmínil, že závody si určitě užije i široká veřejnost. Můžete to přiblížit?

Ano, pro širokou veřejnost je tam také spousta závodů, do kterých se může přihlásit. Třeba noční běh City Lights Run bude probíhat v pátek a kopíruje běžeckou trasu nedělního závodu Ironmana. Dále to jsou štafety na kratší vzdálenosti, které jsou vhodné pro pracovní kolektivy či kamarády. Z těch dvou tisíc závodníků rozhodně nejsou všichni špičkoví sportovci. Je to i široká veřejnost, lidi, kteří triatlon nikdy neabsolvovali a teď je to pro ně motivace to zkusit.