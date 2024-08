Celovíkendový bohatý program vrcholil hlavním kláním Ironmana 70.3 na poloviční distanci (1,9 kilometrů plavání, 90 kilometrů na kole a 21 kilometrů běhu), který se uskutečnil v parádní atmosféře. Pořadatelé si nic lepšího nemohli přát.

V mužské kategorii kralovalo duo německých sportovců. Zvítězil Leonard Arnold před svým krajanem Andreasem Dreitzem, na kterého měl v cíli tříapůlminutový náskok. Jako třetí finišoval dánský reprezentant Bastian Peitersen se ztrátou více než čtyř minut na vítěze.

close info Zdroj: IRONMAN 70.3 Hradec Králové zoom_in Triatlonový závod série Ironman v Hradci Králové.

„Bylo to úžasné, skvělá trasa. Ta na cyklistiku byla velmi rychlá. Byla to zábava a moc se mi to líbilo. Ke konci mi bylo opravdu horko, trochu jsem se při běhu trápil, ale myslím, že jsem si na kole naštěstí vybudoval dobrý náskok a nějak jsem dorazil do cíle. Měl jsem možnost si trať obhlédnout už před závodem a zjistil jsem, že je právě cyklistická trasa hodně rychlá, takže jsem věděl, že zkusím použít svou sílu a vybudovat si náskok,“ líčil šampion Arnold.

Z českých borců byl nejlepší hradecký rodák Jan Volár, jenž ve výsledkové listině figuroval na čtrnácté pozici. Za zmínku stojí jeho vynikající plavecká část, po které byl dokonce v průběžném vedení.

Mezi ženami vládla česká závodnice, olympionička Petra Kuříková. V cíli měla čtyřminutový náskok na druhou Britku Lauru Addieovou a třetí Němce Jenny Jenryschikové nadělila přes sedm minut.

„Jsem neskutečně spokojená. Věděla jsem, že jsem na tom fyzicky dobře, protože jsem trénovala na olympiádu. V Paříži to bohužel nevyšlo, ale jsem moc ráda, že to vyšlo tady v Hradci Králové. Rozhodnutí zde startovat bylo hodně spontánní a na poslední chvíli, vlastně jsem se rozhodla zhruba před dvěma týdny. Předtím jsem v Hradci ještě nikdy nebyla a musím říct, že atmosféra tu byla opravdu výborná. Je to pro mě ohromný úspěch,“ popsala své dojmy Kuříková.

close info Zdroj: IRONMAN 70.3 Hradec Králové zoom_in Triatlonový závod série Ironman v Hradci Králové.

Vedle elitního závodu se ve východočeské metropoli uskutečnily i doplňkové závody pro veřejnost 5150 Hradec Králové, Pho3nix Ironkids či City Lights Run. Nechyběl ani bohatý doprovodný program. Organizátoři mysleli na každého a tak kdo na závody dorazil, musel být spokojen.