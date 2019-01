Hradec Králové - Hradečtí basketbalisté zdolali Ostravu a v sobotu se pokusí zaskočit silné Olomoucko.

Kooperativa NBL: Královští sokoli - NH Ostrava. | Foto: Vojtěch Mráz

Třetí výhru v sezoně vybojovali hradečtí basketbalisté. Královští sokoli ve středeční dohrávce 19. kola Kooperativa NBL v třebešské hale porazili Ostravu 88:75. Nepoložil je ani slabší úvod.

„Utkání jsme nezačali ideálně, ale naštěstí jsme se do přestávky vrátili do hry a pak už to bylo dobré. Musím pochválit naši obranu, která se poslední dobou zlepšuje. Ve druhé půli jsme začali dávat trojky, Charlie Marquardt trefil čtyři. Velmi dobře zahráli i Lošonský se Sedmákem. Soupeř přijel oslabený, proto jsem rád, že jsme zaslouženě vyhráli,“ řekl hradecký kouč Lubomír Peterka.

V sobotu jeho tým čeká další domácí střetnutí v nejvyšší soutěži. Na třebešské palubovce se od 18 hodin představí silné Olomoucko.

Tabulka:

1. Nymburk 19 19 0 1827:1397 100

2. Svitavy 20 14 6 1703:1517 70

3. Děčín 20 14 6 1661:1565 70

4. Pardubice 20 12 8 1718:1603 60

5. Olomoucko 20 12 8 1775:1687 60

6. Ústí n. L. 20 11 9 1620:1633 55

7. Opava 20 9 11 1590:1654 45

8. USK Praha 20 7 13 1502:1617 35

9. Brno 20 7 13 1450:1581 35

10. NH Ostrava 19 6 13 1520:1741 31.6

11. Kolín 20 5 15 1690:1820 25

12. Hradec Král. 20 3 17 1601:1842 15