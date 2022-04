Ve čtvrtečním semifinálovém duelu číslo 3 se Hradec musel obejít bez zdravotně indisponovaných podkošových hráček Simony Fišerové, Kláry Marečkové a Kláry Vojtíkové, což se logicky muselo projevit.

3. semifinále Žabiny Brno (v bílém) - Sokol Hradec Králové 84:57Zdroj: Žabiny BrnoŽabiny si již v úvodní čtvrtině vypracovaly dvojciferný náskok, který postupně navyšovaly až na konečný rozdíl sedmadvaceti bodů.

„Mrzí mě, že nás to nezastihlo úplně v nejlepší sportovní ani zdravotní formě. Pokud bychom chtěly s Žabinami hrát vyrovnaně, musely bychom podat výkon na hranici našich možností v dobrém zdravotním stavu. Musím říct, že Žabinám jednoznačně bude finále slušet mnohem více. My se budeme soustředit na boje o třetí místo,“ uvedla hradecká trenérka Romana Ptáčková.

„Byly jsme oslabené o tři důležité hráčky, což je znatelná ztráta, se kterou jsme se do určité míry zvládly poprat a do určité ne. Myslím si, že jsme bojovaly obstojně na to, v jaké jsme byly sestavě. Předvedly jsme to nejvíc, co jsme mohly a nic víc se s tím nedá dělat,“ hodnotila třetí semifinále Martina Pokorná, pivotka Lvic.

Renomia ŽBL - semifinále play off, 3. zápas

Žabiny Brno – Sokol Hradec Králové 84:57 (24:13, 42:26, 61:44). Nejvíce bodů: Záplatová 13, Hamzová 12, Holmesová 11, Grigalauskytéová 10, Stoupalová 9, Vacková 9, Jurčenková 7, Vondráčková 7, Kopecká 4, Šoukalová 2 – Čuperková 15, Effangová 13, Pokorná 12, Levínská 7, Velichová 5, Šotolová 3, Matušková 2. Rozhodčí: Vávrová, Petrák, Kremser. Trojky: 7:7. Trestné hody: 17/15 – 10/8. Doskoky: 44:26. Fauly: 16:18. Pět osobních chyb: 0:1 (Matušková). Diváci: 156. Konečný stav série: 3:0.