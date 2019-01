Kostelec nad Orlicí - Letošní ročník obsahuje novinku, rychlostní zkoušku ze Skuhrova nad Bělou do Dobrého.

O tomto víkendu bude město Kostelec hostit soutěžní posádky účastnící se III. ročníku MATRIX M. V. RALLY KOSTELEC NAD ORLICÍ 2010.



Letošní rallye je pořádána již v rámci oficiálních závodů Federace automobilového sportu jako volný podnik.



Organizátoři připravili soutěž skládající se ze dvou etap. I. etapa, v pátek 23. července 2010, využívá tratí z loňského ročníku. Novinkou je okruhové uspořádání RZ 1, městské speciálky. Soutěžící ji absolvují ne jednou jako vloni, ale dvakrát, než odbočí do cíle v Tyršově ulici. Tato varianta umožňuje pohyb několika vozů současně po trati, což slibuje pro diváky atraktivní podívanou. Pro toto uspořádání bylo nutné přesunout start z Palackého náměstí do Čermákovy ulice, první soutěžní posádka odstartuje v 18 hodin. Dále pak v jihovýchodním cípu města přijedou na start druhé, známé rychlostní zkoušky, která je vedena po úzkých hrbolatých silničkách přes obce Suchou Rybnou, Vrbici, Chlínky a Chleny do Lhot u Potštejna.



Zajímavostí je, že část této zkoušky je pravidelně využívána jako testovací místo Jana Kopeckého s týmem Motorsport Kopecký. Poté se posádky vrátí do bývalých kosteleckých kasáren, kde je umístěn servis.



II. etapa v sobotu 24. července 2010 zahrnuje 3 rychlostní zkoušky a startuje v 8.41 hodin.



První z nich, označená jako RZ 3, 6, a 9 opět využívá části testovacích kilometrů Jana Kopeckého, po průjezdu Suchou Rybnou však mění směr k okraji Doudleb nad Orlicí.



Následující test má start v Pekle nad Zdobnicí, mimochodem v sídle známého Peklo Rallye teamu, cíl u Strojní a traktorové stanice v Rychnově nad Kněžnou. Označení RZ 4, 7, 10 napovídá, že i tuto rychlostní zkoušku absolvují posádky třikrát.



Zcela novým, alespoň v novodobé historii soutěže, je test se startem ve Skuhrově nad Bělou a cílem za obcí Dobré. RZ má označení 5 a 8, jezdci ji tedy absolvují dvakrát.

