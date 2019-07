Z prestižních evropských her v běloruském Minsku přivezl do Jičína stříbro. Česko zde získalo celkem třináct cenných kovů, soutěží se zúčastnili reprezentanti z 38 zemí. Sympatický Tomáš Nýdrle, rodák z Jičína, je český brokový střelec, který se specializuje na disciplínu skeet, tedy střelbu na asfaltové terče. Zálibu k tomuto sportu zřejmě zdědil po svém otci, který kdysi závodně střílel a je i nadšeným nimrodem.

K sestřelení největšího počtu asfaltových holubů musí mít závodník dobrý postřeh, kondičku a být v pohodě. Asfaltový holub totiž vylétává na dvacetimetrové dráze rychlostí 80 až 90 kilometrů za hodinu, tehdy ho musí závodník zasáhnout. Na rozmyšlenou má dvě, tři desetiny vteřiny.

Do Minska se Tomáš nominoval na základě výsledků ze světových pohárů a mistrovství světa. Vrátil se domů, zaběhl do redakce, aby se svěřil se svými úspěchy a hned v úterý odcestoval na mistrovství světa do Itálie, na nejtěžší klání roku s největší konkurencí, kde se představí 110 soutěžících. Česko zde mohou prezentovat maximálně tři závodníci, Tomáš je jedním z nich.

Poté se bude připravovat na světový pohár ve Finsku a mistrovství Evropy. Na posledních dvou závodech se budou rozdávat účastnická místa na letní olympiádu v japonském Tokiu v roce 2020. V Bělorusku mu vstupenka na olympiádu unikla o jednoho sestřeleného holuba, tak jako v Arabských Emirátech i Mexiku. Tak snad bude mít štěstí tentokrát a splní si svůj velký sen, závodit pod olympijskými kruhy. Ještě je volných šest míst, o úplně poslední se bude bojovat na jaře ve Francii.