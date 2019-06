Jeden to načal, druhý to skončil. V Pardubicích se loučili s velkolepými kariéry dva titáni českého sportu: Jiří Welsch a Luboš Bartoň. Své akci dali příznačný název Poslední souboj. A do basketbalové penze mohou jít oba spokojeni. Neprohrál totiž ani jeden z nich.

V úvodu exhibice se oba celky natřískané basketbalovými hvězdami či osobnostmi nemohly trefit. A tak to musel vzít do svých rukou holický rodák. Vyrovnaný průběh narušila závěrečná osmiminutovka. Ano, hrálo se netradičně 4 x 8 minut. Welschovi koně se utrhli do dvojciferného vedení. Ještě pět vteřin před koncem vedli o tři body. Jenže pak si vzal míč Bartoň a stanovil remízu.

Tisíce diváků, kteří do pardubické arény zavítali, byli svědky, v českých poměrech, ojedinělé akce. A možná i v Evropě. Rozlučky dvou takových to velikánů v jednom sportovním odvětví. Hráčů, kteří mají spolu hodně společného. Narodili se v roce 1980. Nepocházejí z velkého města. V den exhibice slavili dvacet let od společného debutu na mistrovství Evropy proti Řecku. Mimochodem favorita tehdy národní tým sestřelil. Svoji kariéru spojili se Španělskem. A byli více než spoluhráči. Nicméně v rychlokvízu předvedli, že se oba kamarádi vlastně neznají. Rozdali si to také v jiných disciplínách. Například v závodě čtyřkolek, který vrcholil dvojtakty v různých dresech jejich působišť. Zvítězil Welsch.

Vyvrcholením jejich zářných kariér bylo divácké gesto. Bouřlivý aplaus vestoje vyjádřil respekt, úctu a poděkování za to, co pro český basketbal udělali…

Poslední souboj

Welsch team – Bartoň team 79:79 (23:21, 42:38, 60:60). Body: J. Welsch, 15, Satoranský 14, Nečas, N'Dong a Shengelia po 8, Rodriguez 6, Nachbar, Benda a P. Welsch po 5, Trojan 3, Jimenez 2, Czudek – Bartoň 34, P. Pumprla 17, Lorbek a Jícha po 7, J. Houška 5, Lakovič a Whitfield 3, Treml 2, Mittmann 1, Janouch, Kudláček.