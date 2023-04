CHANCE ŽBL: Basketbalistky Hradce Králové padly o jediný koš na palubovce Chomutova 73:76 a v sérii o třetí místo hrané na tři vítězství prohrávají 0:1. Již v úterý ale může být srovnáno, neboť od 18 hodin se v hradecké hale na Eliščině nábřeží uskuteční duel číslo 2.

Chomutov (ve světlém) - Hradec Králové | Foto: CBF

V úvodním souboji severočeských Levhartic s východočeskými Lvicemi se začátek vydařil lépe domácímu týmu, který si v první čtvrtině vytvořil až třináctibodový náskok. V dalším průběhu se Hradec dotáhl a vedení se poté střídalo.

Vyrovnaný zápas se tak rozhodoval až v úplném závěru, kdy šťastné vítězství strhl na svoji stranu Chomutov. Ten střelecky i na doskoku tradičně táhla silově vybavená americká pivotka Wynn-Pollardová, která dělala Lvicím obrovské problémy.

„Věděly jsme, že to pro nás bude velmi těžký zápas, z toho důvodu, jaké máme absence - pět hráček celkem, dvě čerstvě. Bohužel to byly hráčky na pozicích, kde nám v zápase ohromně chyběly. Na začátku bylo přesně vidět, že máme možná šikovné hráčky na perimetru, ale ne tolik fyzicky zdatné. Ztrácely jsme v podkošových soubojích, kde nás jako vždy trápila Pollardová, která na to v některých chvílích stačí i sama. My tam nemáme tu fyzickou sílu, během utkání se ještě zranila Alena Hanušová. Ale Chomutov hrál výborně,“ hodnotila duel Romana Ptáčková, trenérka hradeckého týmu.

Série o třetí místo – 1. zápas

Levhartice Chomutov - Sokol Hradec Králové 76:73 (24:16, 41:37, 57:56). Body: Wynn-Pollardová 26 (16 doskoků), Fučíková 15, Satoranská 15 (11 doskoků), Krejzová 10, Kadlecová 8, Brejchová 2 - Effangová 19, Velichová 15, Zeithammerová 14, Hanušová 9 (11 doskoků), Zavázalová 8, Pokorná 4, Havrylchyková 2, Vojtíková 2. Rozhodčí: Jeřáb, Peterková, Kavan. Trojky: 3:8. Trestné hody: 20/13 – 19/15. Doskoky: 54:48. Fauly: 20:23. Diváci: 531. Stav série: 1:0.