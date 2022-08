Letos byl opravdu napínavý do posledních tahů. Dalo by se říct, že německý šachista Donchenko zahrál turnaj stylem start – cíl. Tak tomu však nebylo, byť tento hráč byl do turnaje nasazen jako absolutní favorit.

Během devíti dní se pohyboval většinou do pátého místa, ale na první příčku nakoukl až po sedmém kole. To však už svou pozici neopustil a stal se tak vítězem velmistrovského turnaje.

Festival Czech Open v minulosti navštívila sebevražda cizinky i drogový dealer

Poměrně překvapivě si pro stříbrnou medaili došel indický šachista Moksh, který do turnaje vstupoval až jako osmnáctý nasazený hráč.

Nejlépe z Čechů, očekávaně, si vedl Jiří Štoček, který velmistrovský open už jednou v historii vyhrál. Letos to na vítězství sice nestačilo, ale třetí příčka je také úspěch.

Czech Open 2022 – velmistrovský turnaj:

1. Donchenko (Něm.) 7,5 b.

2. Amit Doshi Moksh (Ind.) 7 b.

3. Štoček (ČR, ŠK Líně) 7 b.

Zlatý hattrick!

Mnoho turnajů – stejný počet vítězů. Czech Open k není jen o tom velmistrovském.

Ve stejné chvíli, jako se konal vrchol festivalu, se hrály rovněž otevřené ratingové turnaje napříč všemi hodnoceními ELO.

První, tedy označení B, ovládl polský hráč Kozlowski. Céčkový turnaj vyhrál Němec Shall. Titul z třetího a posledního ratingového openu patřil Petru Paldusovi.

Již tradičně byl festival Czech Open otevřen turnajem družstev. Vítězem se stal podruhé za sebou Šachový klub Zikuda Turnov.

Peníze hýbou i šachovým světem. Někdy se daří lépe, jindy zase hůř

Když jsme psali o velmistrovském turnaji, že je ten nejprestižnější, tak letos tomu bylo trochu jinak…

Kvůli konání šachové olympiády v Indii se mnoho hráčů nemohlo tohoto vrcholu Czech Open zúčastnit, ale i přesto na festival někteří z nich zavítali a předvedli se v open turnaji v rapid šachu, který je pomyslnou festivalovou dvojkou.

Jedním z šachistů, který pouze přijel na tento turnaj byl i Anton Korobov. Ten ho suverénně ovládl a na olympiádu tak odjížděl ve vítězném rozpoložení.K festivalu patří také bleskové turnaje. V nich letos dominoval Jakub Půlpán, který celkově z pěti ovládl hned tři turnaje.

Jsme zpátky na svém

Nadšení z celého festivalu a návratu k hojné účasti neskrývali ani pořadatelé.

„Czech Open dopadl výborně, dle očekávání. Oproti dvěma posledním ročníkům přišel velký nárůst startujících. Jsme velice rádi, že se to takto vydařilo a očekáváme, že v dalších letech opět bude účast jen lepší,“ říká generální manažer Jiří Petružálek.

Hojnou účast si pořadatelé samozřejmě pochvalují. Samozřejmě ale i přes to je početně cítit, že se festivalu neúčastnili ruští a další šachisté.

"Je to poznat, že chybí ruští šachisté, a také je tu menší počet ukrajinských hráčů a samozřejmě tu nejsou ani Bělorusové," vyjmenovává jeden z hlavních pořadatelů, Petružálek.

Velmistři na plac! Na titul krále Czech Open se stojí dlouhá fronta

Celý festival, jak již bylo zmíněno, byl zakončen velmistrovským turnajem, který ovládl německý šachista Alexander Donchenko.

"Co se týče tohoto turnaje, tak to vesměs dopadlo podle nasazení. Vyhrál Donchenko, což je německý velmistr s ELO přes 2 600. Jiří Štoček skončil na třetím místě. Myslím, že hlavní turnaj dopadl tak, jak měl," říká k velmistrovskému open turnaji generální manažer festivalu Czech Open.

Závěrem dodává a zve Jiří Petružálek: "My se teď chystáme na Open Praha a Open Olomouc. Na konci sprna pořádáme mistrovství Evropy žen v Praze. Na to se velmi těším, protože to bude velmi špičková akce."

Glosa Tomáše Macha

Návrat do normálu. Za rok ještě lépe…

Oživení. Jedno slovo, které vystihuje osmnáct dní, během kterých se koná festival Czech Open. Ptáte se proč? Během posledních let návštěvnost měst a kulturních či sportovních akcí byla mizerná. Není se čemu divit. Covid zasáhl do běžných životů všech lidí na celé planetě. Po dvou těžkých letech, kdy se lidi potkávali možná tak v obchodě, se svět pomalu vrací do normálu. To platí i pro město dostihů, Pardubi-ce. Ty jednou ročně „vymění“ ve znaku koně za šachovou figurku a oživí město hraním nejrůznějších her. Účast se na Czech Open vrátila pomalu na předcovidová čísla a město rázem nabralo o dva tisíce lidí víc, než je běžné. Příští rok to snad bude i víc…