Svitavští pomohli mezi elitu

Druhé místo obsadili mladí čeští basketbalisté do 20 let na mistrovství Evropy divize B, které se konalo v portugalském Matosinhos. Ve finále nestačili v bouřlivé kulise na domácí Portugalce. Přesto se radovali ze splnění hlavního cíle - postupu do elitní „áčkové“ divize, kam se za rok spolu s nimi a Portugalci podívají třetí Belgičané.

Uprostřed radujícího se stříbrného českého výběru Luboš Kovář (21) a Marek Welsch (31). | Foto: FIBA Europe

Svitavský pivot Luboš Kovář se střelecky prosadil ve všech sedmi duelech, celkem zapsal 69 bodů a týmu výrazně pomohl i na doskoku. Jeho parťák u Turů z minulé sezony Marek Welsch (přechází do zámoří) patřil na rozehrávačském postu ke klíčovým hráčům českého výběru (79 bodů). Vytáhl se především v klání o první příčku v základní skupině proti Bulharsku, kde famózními dvaatřiceti body pomohl udolat soupeře po prodloužení. Mistrovství Evropy hráčů do 20 let v Portugalsku – výsledky ČR ve skupině: – Rumunsko 88:67, – Albánie 111:76, – Finsko 105:79, – Bulharsko 93:89 po prodl. Play off, čtvrtfinále: – Island 77:67. Semifinále: – Belgie 82:64. Finále: – Portugalsko 57:73. Svitek: Mohlo to být ještě těžší Přečíst článek › Nový muž u Turů: Geno Crandall Novou akvizici do sezony 2019/2020 představili svitavští basketbalisté. Na své první profi angažmá se na východ Čech vydá Geno Crandall (na snímku vpravo, ještě v dresu univerzity Gonzaga). Přichází z univerzity Gonzaga, což je top adresa, v jejichž barvách americký combo guard v univerzitním šampionátu NCAA došel do čtvrtfinále. Jeho úkolem ve Svitavách bude zvýšit variabilitu hry. „Z letošního týmu Gonzaga University Bulldogs odešli dva hráči do NBA a další dva nastupovali v letní lize NBA. Geno hrál v sezoně v průměru osmnáct minut na zápas. Je to hráč perimetru s velkou mírou talentu,“ uvedl svitavský manažer Pavel Špaček. „Je nebezpečný v přechodové fázi a zpoza tříbodového oblouku. Pozitivem jsou dobré obranné návyky, které nebývají u hráčů z NCAA pravidlem. Informace jsme čerpali od trenérského štábu Gonzagy, takže věřím, že Geno bude pro tým platný,“ dodal kouč Lukáš Pivoda.

Autor: Radek Halva