Startu megastar Ester Ledecké v závodech Světového poháru na našem území se sice sportovní veřejnost o víkendu nedočká, přesto ve Svatém Petru bude možnost fandit českým želízkám v ohni nabytém světovými hvězdami.

A jednou z domácích sjezdařek bude harrachovská Tereza Kmochová. Jedna z nejlepších neslyšících lyžařek světa se svému milovanému sportu věnuje od dvou let a nyní se dočká možná životní šance. Představí se před českými diváky, při podniku, na kterém má právo účasti je pět nejlepších českých slalomářek. „Od té doby, co se tu jel první světák, byl start na tom dalším Špindlerovském jedním z mých snů,“ hlásí osmadvacetiletá lyžařka, kterou už tento pátek čeká závod obřího slalomu.

Terezo, zastihli jsme vás doma v Harrachově. Pohltila vás už atmosféra Svatého Petra, kde naplno probíhají přípravy?

Tím, že ještě nejsem přímo v té atmosféře ve Špindlu, tak to ani nevnímám. I když mi teď každý známý říká, že drží palce a ať makám. Ale je mi jasné, že až půjdu ve čtvrtek trénovat na Stoh, tak mě to úplně pohltí. Doufám, že z toho nebudu nervózní!

Kdy jste se tedy ve Špindlu svezla naposledy?

Minulý týden jsme měli možnost trénovat přímo na černé sjezdovce, tak jsem tam trénovala tři dny od úterý do čtvrtka a bylo to opravdu luxusní a těžké. Černá byla tvrdá jako beton - takovou ji teda nepamatuj. Proto doufám, že Krakonoš bude přát a přijde slušné počasí a tvrdo. Jinak do Špindlu na Stoh si občas v průběhu sezony dojedu zatrénovat.

Vás by se o víkendu mělo na svahu představit pět Češek. Jste za tuto kvótu ráda? Hádám, že není víc než závodit „doma“.

Jsem ráda a jsem moc vděčná, že jsem se dostala do nominace. I když jsem to měla hodně na hraně. Od té doby, co se ve Špindlu jel první světák, bylo jedním z mých snů právě startovat na tom dalším. Na černé jsme závodili jako žáci a mám ji hrozně ráda, i když umí být nevyzpytatelná. Je to taková moje druhá domovská sjezdovka (usmívá se).

Neměla jste moc lítání okolo vstupenek pro své známé, rodinu či kamarády?

Vstupenky jsem moc neřešila, protože by to bralo hodně energie. Mám akorát vyřízené akreditace pro můj tým, což jsou rodiče a trenér. Pak mám zajištěné další akreditace pro babičku a přítele, aby mohli být přímo v dění. Pro další známé jsem vstupenky neřešila.

Jak se vlastně těšíte na kulisu?

Těším se moc. Věřím, že atmosféra bude úžasná, protože dojezd ve Svaťáku je jak stvořený pro divácký kotel. Vždycky, když závodíme na mistrovství České republiky, tak se tam sejde jen pár lidí, co se pohybují kolem českého lyžování. Ale i těch pár lidí vytvoří super atmosféru. Teď jich tam bude tisíckrát víc, takže půjde asi o opravdu velký kotel. Fanoušci budou mít trať jak na dlani (tedy doufám, že nebude mlha) a bude tam hodně slovenských a českých příznivců, kteří nás budou popohánět dolů.

Špindl se může pochlubit tím, že závod nevynechají ani největší hvězdy Světového poháru. Jak vidíte souboj Američanky Schiffrinové s Petrou Vlhovou? Budete jedné z nich fandit?

Jde o součást seriálu SP a vrcholí boje o pořadí ve svěťáku. Proto by nebylo dobré, kdyby to ty největší hvězdy vynechaly. Samozřejmě jiný důvod jsou zranění a podobně. Obě holky jsou teď největšími lákadly, protože jejich souboj je napínavý. Ale na paty jim šlapou i další závodnice. Třeba Švédka Swen Larson bude ve slalomu na vlně. Nedokážu nefandit ani jedné z nic, protože obě jsou fenomenální lyžařky, které neuvěřitelně makají a vypracovaly se. Spíš fandím těm holkám, ale i klukům na konci startovního pole, protože taky umějí velmi dobře lyžovat, akorát neměly zatím to štěstí se vypracovat do absolutní špičky.

Dvě vaše české kolegyně se zapojí jak do pátečního, tak do sobotního závodu. Nepřemýšlela jste také o této variantě? Pokud tedy ta možnost vůbec byla.

Bohužel nejsem nominovaná na slalom, protože nemám dostatečně dobré FIS body. Místo toho pojede nadějná juniorka Klára Pospíšilová, která má body lepší než já. A jelikož platí jen jedno místo na pořadatelskou kvótu, pokud je závodník až za 350. místem ve světovém žebříčku, což obě jsme, pak na mě připadl obřák a na Kláru slalom. Na ten ale věřím, že pojedu předjezd.

Vy máte za sebou řadu úspěchů na poli hendikepovaných. Tady ale budete jedinou neslyšící lyžařkou.

Neslyšící lyžařky a lyžaři vůbec Světové poháry nejezdí. Ani Evropské. Je to hlavně z důvodu, že se ve svých zemích ani zdaleka nedostanou do nominace na základě svých FIS bodů. Neslyšící lyžování má své závody pod záštitou paralympijských/deaflympijských výborů. I proto bych řekla, že jsem snad jediná neslyšící lyžařka, která kdy jela nebo pojede Světový pohár.

Berete to jako velké uznání za svou práci a nadšení pro lyžování? Vždyť se účastí zapíšete do historie.

No, tady se nehraje a nenominuje za zásluhy. Jsem ráda, že se v českém ženském lyžování stabilně udržuju kolem pátého místa, a že na mě ta nominace vyšla. Nemuselo to taky vůbec dopadnout. Je pravda, že se zapíšu do historie jakožto první neslyšící lyžařka na Světovém poháru. Minimálně na území Čech (úsměv).

Máte představu, s jakým cílem do pátečního závodu půjdete a plánujete naživo sledovat i sobotní slalom?

V obřáku bych se ráda chtěla přiblížit třicítce. Bude to ale pěkně těžké, protože konkurence je šíleně nadupaná a do třicítky se dostat je až skoro nemožné. Chci jet tak, abych byla se svou jízdou spokojená, dostala co nejméně sekund od Shiffrin a neudělala ostudu. Na slalom doufám, že pojedu ten předjezd, ale chci závod sledovat i naživo. V televizi je toho vidět sice víc, ale člověk tam není přímo v té atmosféře.

Říkáte, že černá je vaší druhou domovskou sjezdovkou. Na závody jste se tedy z velké části připravovala na své první?

Myslela jsem to tak, že je druhou domovskou v mém srdci. První je Červená směrem do Rýžoviště v Harrachově, na které jsem se taky připravovala. Já se ale na závody připravuji víceméně pořád a všude (smích).

Ve Špindlu se jede jeden z posledních závodů seriálu. Není to s ohledem na zdejší sněhové podmínky škoda?

Už jen to, že Špindl získal po několika letech místo v kalendáři vedle tradičních a každoročních svěťáků, je úžasné. Termín je myslím ideální, protože pořadatelé měli dost času na zasněžování a na přípravu toho základního sněhového podkladu. Počasí v lednu a v únoru v Krkonoších je opravdu nevyzpytatelné, člověk nikdy neví, jak bude - jestli nasněží metr sněhu za tři dny, nebo naopak všechno odtaje. V březnu už tady bývá stabilněji, i kdyby bylo teplo, tak to zachrání sůl.

Jak vidíte kvalitu sněhu, bude vám vyhovovat nebo spíš naopak?

Miluju, když je jarní forma sněhu, kdy je ráno azuro, teplo a je hodně umrzlý sníh. Na první kolo je luxusní a tvrdá trať, která drží až do konce startovního pole a na druhé kolo se to posolí. Snad nám bude Krakonoš přát a zařídí ideální počasí a organizátorům usnadní průběh závodů.

Češky na startu SP ve Špindlerově Mlýně

• Gabriela Capová (oba závody)

• Martina Dubovská (oba závody)

• Kateřina Pauláthová (obří slalom)

• Tereza Kmochová (obří slalom)

• Klára Pospíšilová (slalom)