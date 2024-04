/ŠIPKY V KRAJI/ V bojích o extraligový titul týmy z jihu kraje nadále převyšují ty ze severu. Ve čtvrtém kole finálové fáze ze seveřanů uspělo pouze vlčické Tornádo, které zpustošilo překvapivě hladce 15:3 domácí půdu kosteleckých Badgers. Odlepilo se díky tomu ode dna tabulky, kam klesly arnultovické Kobry od Soudku. Ty prohrály 8:10 v Habřině s Pivaři, stejný výsledek z duelu vítězů základních částí zapsal Černý Sup Starý Rokytník, když ve Štítu prohrál s vedoucím Zippem. Poslední severní zástupce Lucky Darts Jičín, kterému v aktuální tabulce patří pozice zajišťující účast na červnovém MČR, nestačil v Hradci Králové na domácí Truhles.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Pro příští sezonu je znám první ze dvou extraligových nováčků. Bude jím Puškvorec Velké Svatoňovice, kterého ve východní B lize ze žlutého již nikdo nevysvlékne. Jeho letošní počínání je naprosto suverénní. Ještě nepoznal pachuť porážky, ve dvaceti zápasech potratil pouhé dva body a na aktuálně druhé Piráty od Vlčků Rtyně shlíží z úctyhodné vzdálenosti dvaceti bodů.

Pravda, rtyňští mají dvě utkání k dobru, přesto je bodové manko drtivé. Naopak v otázce druhého extraligového nováčka, potažmo vítěze západní skupiny, jasno v žádném případě není. V neděli se ve šlágru kola střetli největší aspiranti na toto ocenění královédvorští Piráti Paluba s Vo tečku Vítězná. Domácí Piráti měli duel od počátku pod kontrolou a nakonec ho získali poměrem 11:7.

Mužstvo Vo tečku sice nadále tabulce vévodí, ale aktuálně jen od lepší skóre. Pokud by však bodová konta obou soků byla shodná i po konci soutěže, pak by se z prvenství a postupu do Extraligy radovali Piráti, protože vzájemné porovnání je v poměru 2:0 v jejich prospěch (oba letošní vzájemné zápasy vyhráli). Nicméně přesto mají vše v rukou hráči Vo tečku, neboť do konce soutěže je čeká odehrát o jedno utkání více.Do hry o stupně vítězů, respektive postup z C ligy západ, se o víkendu hlasitě přihlásili královédvorští Rafani. Ti přivezli všechny body za výhru 11:7 ze hřiště lídra Továrny Prosečné.

Rafani však k třetí příčce potřebují vyhrát všechny tři zbývající zápasy a zároveň se spolehnout na zaváhání třetího Rally baru Vrchlabí. Takový scénář rozhodně není mimo mísu, protože vrchlabské ještě čekají mimo jiných vedoucí Továrna a druhé jičínské JC/DC. Kompletní výsledkový servis všech soutěží lze sledovat v průběhu celého ročníku na portále šipkařů Královéhradecka sever. (VOn)