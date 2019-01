Tenisové šílenství u protinožců propuklo naplno. Hned první hrací den Australian Open přivedl na scénu dva nejúspěšnější zástupce českého tenisu poslední dekády. A dařilo se jim - jak Tomáš Berdych, tak Petra Kvitová hladce prošli do druhého kola. Oba s přehledem potvrdili, že mají v úvodu nové sezony formu jako hrom.

Kateřina Siniaková přivezla do rodného města nejcennější trofej z ženského týmového tenisu Fed Cup. | Foto: Pavel Nedbal

„Užívám si každou chvilku na kurtu. Tělo je v pořádku, pauza mu prospěla. Uvidíme, jak dlouho to vydrží,“ řekl Berdych pro web melbournského veleturnaje po třísetové výhře nad Britem Kylem Edmundem. Ten sice loni hrál na Australian Open semifinále, leč včera neměl šanci.

O devět let starší Berdych, který se vrací po dlouhé zdravotní pauze, působil po celé utkání svěžeji, pohyblivěji a dravěji. Skvěle podával a hotovo bylo za necelé dvě hodiny. Výsledek? 6:3, 6:0, 7:5. „Nebylo to tak snadné, jak to vypadá ze skóre. Dobré znamení ale je, že mám ze své hry radost,“ usmíval se český hráč.

Ten v Melbourne hraje poprvé od roku 2005 jako nenasazený, protože se kvůli šestiměsíčnímu výpadku v loňském roce propadl do šesté desítky žebříčku ATP. Duel s třináctým nasazeným Edmundem ale jasně ukázal, že papírově výše postavení soupeři se mají čeho bát. Berdych je zpět v plné síle.

„Je to pro mě nová situace a užívám si ji,“ podotkl ostřílený Čech. „Na kurtu jsem se cítil výborně, jsem zdravý a silný. Mám rád i to zdejší vedro, každý rok se sem vracím moc rád,“ dodal Berdych. Ve druhém kole potká Nizozemce Robina Haase.

Nervózní Kvitová

Petra Kvitová do Melbourne přijela posílena triumfem na turnaji v Sydney. Únava z nabitého programu na ní nebyla moc znát: v 1. kole porazila 6:3 a 6:2 Slovenku Magdalénu Rybárikovou.

Po zápase pak světová šestka přiznala, že ji strašila vzpomínka na loňský rok. Tehdy se s australským grandslamem loučila hned po prvním mači. „Byla jsem nervózní. Myslím, že v prvním setu to bylo poznat. Ve druhém už jsem hrála trochu lépe. Jsem šťastná, že jdu dál,“ oddechla si Kvitová.

Ve druhém kole se utká s Rumunkou Irinou-Camelií Beguovou, se kterou se dosud utkala třikrát a pokaždé uspěla. „Naposledy jsme spolu hrály loni v Petrohradu a bylo to na tři sety. Hraje velmi solidně, nedá jediný míček zadarmo. Myslím ale, že budu hrát o něco lépe než dnes,“ řekla Kvitová.

Zklamaná Siniaková

Ve včerejším programu z českých zástupců uspěla také Markéta Vondoušová, naopak ze hry venku jsou už prvním kole Barbora Strýcová a Kateřina Siniaková, která prohrála ve třísetové bitvě se Švýcarkou Belindou Bencicovou 4:6, 6:2, 3:6. Hradecká rodačka po ztrátě prvního setu předvedla ve druhé sadě výborný výkon a vypadalo to, že by mohla zápas zlomit na svoji stranu. Jenže jí utekl začátek třetího setu, prohrávala 0:3 a manko už nedokázala smazat.

„Bylo to hratelné,“ přiznala Siniaková. „Rozhodl brejk ve třetím setu, měla jsem dost šancí ho vrátit zpátky. Svými chybami jsem to ale nedokázala,“ uvedla Siniaková.

„Jsem zklamaná, ale hrajeme ještě debl, tak zkusíme něco uhrát,“ poukázala. Světová jednička ve čtyřhře spolu s krajankou Barborou Krejčíkovou loni ovládly grandslamové turnaje na Roland Garros a ve Wimbledonu. A v Melbourne jsou favoritkami.

Murrayho loučení?

Nejvíc pozornosti v prvním hrcím dni přitahoval duel Andyho Murrayho. Slavný Skot totiž těsně před turnajem prohlásil, že kvůli přetrvávajícím zdravotním potížím hodlá ukončit kariéru. Rád by vydržel až do Wimbledonu, jenže není vyloučeno, že skončí hned.

Proto je možné, že jeho prohra v 1. kole se Španělem Robertem Bautistou byla posledním Murrayho mačem v kariéře. V každém případě šlo o jeho loučení s Australian Open, kde hrál hned pětkrát ve finále. Na titul tu nedosáhl.

„Děkuji všem fanouškům, že přišli. Melbourne je fantastické místo pro tenis,“ řekl dojatý Murray. S Bautistou prohrál až po napínavé pětisetové bitvě, přičemž bylo znát, jak ho limitují bolavé kyčle. „Jestli to byl poslední zápas, pak to byl úžasný způsob, jak skončit,“ dodal.