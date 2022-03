Jak Královským sokolům, tak i Sovám se nedaří. Svěřenci kouče Peterky zapsali šest porážek za sebou, Pražané čekají na vítězství dokonce už jedenáct duelů, to poslední získali ještě ve starém roce.

Hradec bude chtít v nadstavbě uhájit sedmou příčku, navíc má soupeři co vracet, neboť s ním prohrál obě letošní vzájemné střetnutí. Dobrou zprávou je návrat všech hráčů z marodky, Sokoli tak nastoupí v plné síle.

„Po dobrém zakončení základní části jsme se chvilku odvážili pomýšlet na lepší umístění a vyhnutí se předkolu play off. Po posledních prohrách už je to téměř nemožné. Nyní potřebujeme udržet USK pod námi. Sovy mají mladý tým a hrají rychlý basketbal. Po odchodu reprezentanta Kyzlinka, který nás potrápil v obou předchozích vzájemných zápasech, to už ale není stejný tým, který nás dvakrát porazil. Náš celek je opět v plném složení a chceme si jít pro vítězství,“ říká kouč Východočechů Lubomír Peterka.