DOBRÉ - Stolní tenistky a tenisté Sportovního klubu Dobré v polovině prázdnin zahájili přípravu na nadcházející sezonu.

Ilustrační foto | Foto: Archiv VLP

Talentované hráčky SK Dobré trénují na Moravě – ve Vlašimi a Hodoníně.



Zapojují se postupně podle toho, kdy startují jejich mistrovské zápasy. Není náhoda, že nejlepších výsledků ve stolním tenise dosahují ti nejpilnější v tréninku. Obě nejvýše postavené hráčky v žebříčku České republiky starších žákyň Daniela Rozínková (5. místo) a Simona Šlehobrová (7. příčka) odtrénovaly v uplynulé sezoně po téměř 44O hodinách!

Program doberských děvčat v nejbližších dnech je rozdílný. Daniela Rozínková, stejně jako její starší sestra Michaela, absolvuje speciální soustředění v moravském Kobylí. Pak ji až do konce srpna čeká každodenní dvoufázový trénink ve Sportovním centru mládeže v jihomoravském Hodoníně. Odtud si „odskočí“ na mezinárodní turnaje do Hluku u Uherského Hradiště a do Havířova.

Simona Šlehobrová od 1. srpna nastoupila do tréninkového centra ve Vlašimi, kde se bude připravovat celý týden. Po prázdninách ve Vlašimi nastoupí do místní školy. Také Šlehobrovou čekají turnaje v Hluku a Havířově.

Michaela Rozínková se po návratu z Kobylí bude na novou sezonu připravovat v domácím prostředí společně s hráčkami ženských družstev SK Dobré.

Ženy se do přípravy zapojovaly postupně po návratu z dovolené. Od 6. srpna však už trénují všechny hráčky obou ligových družstev. Do tréninku v Hodoníně se už také zapojila posila extraligového A-družstva SK Dobré, Slovenka Simona Lazarčíková (na snímku z červencového ME juniorů v Bratislavě v dresu slovenské reprezentace).

Mladší a nejmladší žactvo SK Dobré rovněž zahájilo tréninky od 6. srpna, kdy byli v Dobrém na soustředění děti z oddílu stolního tenisu Baníku Most.

Na novou sezonu se připravuje i vedení doberského Sportovního klubu. Příznivce stolního tenisu zajisté zajímá, kdy budou se dočkají premiérového domácí utkání v české extralize žen. Těšit se můžou na sobotu 29. září se Obecním domě v Dobrém představí družstvo Spartak Hluk. Zápas začne v 17 hodin.

K prvnímu domácímu střetnutí v nejvyšší republikové soutěži směřuje hlavní organizační příprava oddílu. Součástí programu bude během posledního víkendu v září bude druhé extraligové utkání, ve kterém se v nedělním dopoledni 30. září od 10 hodin dopoledne střetnou domácí stolní tenistky se čtvrtým celkem uplynulého soutěžním ročníku extraligy MSK Gumotex Břeclav.