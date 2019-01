Rychnovsko: Krajské a regionální soutěže.

Krajská soutěž I. třídy – muži:

Hořice A – Nové Město nad Metují 10:2, Hořice A – Libchyně 10:2, Vrchlabí B – Stěžery 10:8, Vrchlabí B – Chlumec 8:10, Janské Lázně – Chlumec 4:10, Janské Lázně – Stěžery 2:10, Vamberk – Slavia Hradec Králové B 7:10, Vamberk – DTJ Králové B 5:10, Sokol Hradec Králové D – DTJ Hradec Králové B 3:10, Sokol Hradec Králové – Slavia Hradec Králové B 10:1, Hostinné B – Libchyně 10:0, Hostinné B – Nové Město 10:4.

1. DTJ Hradec B 7 0 0 70:25 21

2. Chlumec 6 1 0 69:41 20

3. Stěžery 5 1 1 67:43 18

4. Hostinné B 5 1 1 63:41 18

5. Hořice A 3 1 3 58:49 14

6. Nové Město 3 0 4 43:53 13

7. Vrchlabí 3 0 4 54:54 13

8. Slavia HK B 2 1 4 36:64 12

9. S. Hr. Králové D 1 2 4 52:59 11

10. Libchyně 2 0 5 38:62 11

11. Janské Lázně 1 0 6 34:63 9

12. Vamberk 0 1 6 39:69 8

Krajská soutěž II. třídy – muži:

6. kolo: Úpice B – Stěžery B 8:10, Rtyně v Podkrkonoší B – Nové Město n. M. B 10:1, Lhoty u Potštejna B – Kostelec n. O. B 4:10, Častolovice A – Rychnov n. K. A 10:8, Česká Skalice A – Broumov A 3:10, Jaroměř A – Náchod A 5:10.



7. kolo: Úpice B – Nové Město n. M. B 10:0, Rtyně v Podkrkonoší B – Stěžery B 10:4, Lhoty u Potštejna B – Rychnov n. K. A 8:10, Častolovice A – Kostelec n. O. B 7:10, Česká Skalice A – Náchod A 3:10, Jaroměř A – Broumov A 10:1.

1. Kostelec n. O. B 7 0 0 70:35 21

2. Jaroměř A 5 0 2 60:34 17

3. Rtyně v P. B 5 0 2 65:39 17

4. Náchod A 4 1 2 60:47 16

5. Rychnov A 4 0 3 59:50 15

6. Úpice B 3 1 3 58:52 14

7. Lhoty u Potšt. B 3 1 3 57:57 14

8. Častolovice A 3 1 3 57:58 14

9. Stěžery B 2 1 4 47:58 12

10. Broumov A 2 0 5 41:58 11

11. Č. Skalice A 1 1 5 37:62 10

12. Nové Město B 0 0 7 9:70 7

Regionální přebor I. třídy – muži:

8. kolo: Rychnov n. K. B – Týniště n. O. A 6:10, Vamberk C – Kostelec n. O. D 10:5, Lhoty u Potštejna C – Dobré A 5:10, Olešnice A – Voděrady B 10:4, Peklo A – Voděrady A 6:10, Kostelec n. O. C – České Meziříčí A 4:10, Častolovice B – Vamberk B 4:10.



9. kolo: Vamberk B – Rychnov n. Kn. B 10:4, České Meziříčí A – Častolovice B 10:2, Voděrady A – Kostelec n. O. C 10:8, Voděrady B – Peklo A 10:7, Dobré A – Olešnice A 10:1, Týniště n. O. A – Vamberk C 10:1.

1. České Meziříčí A 8 1 0 89:31 26

2. Dobré A 7 0 1 73:40 22

3. Vamberk B 6 1 2 82:47 22

4. Voděrady A 6 0 3 79:66 21

5. Kostelec n.O. C 6 0 3 74:51 21

6. Voděrady B 5 0 4 73:73 19

7. Týniště n.O. A 3 3 3 78:71 18

8. Častolovice B 4 0 5 65:68 17

9. Olešnice A 4 0 5 57:72 17

10. Vamberk C 4 0 5 47:78 17

11. Lhoty u Potšt. C 3 0 5 59:69 14

12. Kostelec n. O. D 1 1 6 46:72 11

13. Peklo A 0 1 8 51:89 10

14. Rychnov n. K. B 0 1 7 33:79 9

Regionální přebor II. třídy – muži:

8. kolo: Voděrady C – Častolovice C 2:16, Doudleby n. O. A – Prorubky A 11:7, České Meziříčí B – Peklo B 10:8, Lupenice A – Tutleky A 4:14, Solnice A – Záměl A 11:7, Slatina A – Lhoty u Potštejna D 8:10, Týniště n. O. B – Hroška A 9:9.



9. kolo: Hroška A – Voděrady C 12:6, Lhoty u Potštejna D – Týniště n. O. B 8:10, Záměl A – Slatina A 8:10, Tutleky A – Solnice A 12:6, Peklo B – Lupenice A 13:5, Prorubky A – České Meziříčí B 10:8, Častolovice C – Doudleby n. O. A 11:7.

1. Solnice A 8 0 1 114:48 25

2. Týniště n. O. B 7 1 1 110:52 24

3. Prorubky A 7 0 2 97:65 23

4. Hroška A 6 1 2 93:69 22

5. Peklo B 5 2 2 98:64 21

6. Častolovice C 5 1 3 91:71 20

7. Slatina A 5 0 4 86:76 19

8. Doudleby A 3 1 5 70:92 16

9. Tutleky A 3 1 4 70:74 15

10. Lhoty u Potšt. D 3 0 6 67:95 15

11. Záměl A 3 0 5 74:70 14

12. Lupenice A 2 0 7 53:109 13

13. České Meziříčí B 1 0 8 55:107 11

14. Voděrady C 0 1 8 38:124 10

Regionální přebor III. třídy – muži:

8. kolo: Olešnice C – Dobruška A 11:7, Slatina B – Vamberk D 8:10, Kostelec n. O. E – Solnice B 17:1, Voděrady D – Olešnice D 14:4, Rychnov n. K. C – Olešnice B 7:11, Častolovice D – Doudleby n. O. B 11:7.



9. kolo: Doudleby n. O. B – Olešnice C 8:10, Olešnice B – Týniště n. O. C 17:1, Olešnice D – Rychnov n. K. C 5:13, Solnice B – Voděrady D 2:16, Vamberk D – Kostelec n. O. E 13:5, Dobruška A – Slatina B odloženo.

1. Olešnice B 9 0 0 136:26 27

2. Rychnov C 7 0 1 112:32 22

3. Vamberk D 6 1 1 90:54 21

4. Olešnice C 5 1 3 84:78 20

5. Slatina B 5 0 2 74:52 17

6. Kostelec n. O. E 4 1 3 73:71 17

7. Voděrady D 4 0 4 72:72 16

8. Častolovice D 4 0 4 70:74 16

9. Dobruška A 3 0 4 54:72 13

10. Doudleby B 2 0 7 61:101 13

11. Olešnice D 2 0 7 56:106 13

12. Týniště n. O. C 0 1 7 46:98 9

13. Solnice B 0 0 8 26:118 8