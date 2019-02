Dobré - Stolní tenistky SK Dobré dominovaly na MČR do 21 let.

PODÁNÍ. Doberská Kristýna Štefcová se s juniorskou kategorií rozloučila ziskem mistrovského titulu. | Foto: Vojtěch Podstavek

Ve Frýdlantu nad Ostravicí se od pátku do neděle konalo mistrovství České republiky mužů a žen pro rok 2017 vč. samostatného turnaje ve dvouhře hráčů a hráček do 21 let. Mezi 61 nominovanými ženami bylo i pět hráček SK Dobré – Dagmar Blašková, Daniela Rozínková, Monika Němečková, Kristýna Štefcová a Zdena Blašková. Poslední dvě jmenované hrály zároveň i samostatné MČR do 21 let.

Z páteční kvalifikace nepostoupila do hlavní soutěže mezi 24 žen jen Monika Němečková. V sobotu už pokračovaly vyřazovací boje ve dvouhře, čtyřhře a smíšené čtyřhře. Náročný program s množstvím těžkých zápasů postupně selektoval startovní listinu. V prvním kole dvouher žen prohrála Kristýna Štefcová, v osmifinále Daniela Rozínková a Dagmar Blašková a ve čtvrtinále Zdena Blašková. Do semifinále se naše hráčky zatím neprobojovaly ani v jedné soutěži. Přesto si všechny vylepšily své žebříčkové postavení a velmi dobře reprezentovaly oddíl i Královéhradecký kraj.

Mezi šestnácti hráčkami ve dvouhrách do 21 let bojovaly dvě nejmladší členky doberské výpravy Kristýna Štefcová a Zdena Blašková. Postupně se po výhrách posouvaly v pavouku až ke společnému zápasu ve finále. Po sedmisetovém boji a třech neproměněných mečbolech obhájkyně titulu Zdeny Blaškové si nejtěsnějším poměrem zajistila výhru a mistrovský titul Kristýna Štefcová! Finále: Kristýna Štefcová – Zdena Blašková 4:3 (11, 7, -8, -4 ,-6, 10).

„Byla to trochu chyba, vedla jsem 2:0 a 6:3 ve třetím setu. Měla jsem už zápas dotáhnout do vítězného konce. Nepodařilo se mi však Zdenu zlomit, ona začala mnohem lépe trefovat míček a já jsem naopak hodně chybovala. V rozhodujícím sedmém setu jsem se snažila bojovat o každý míček, jenže mi docházely síly. Prohrávala jsem už 5:9 jen jsem se snažila míček přehazovat přes síťku, ale Zdena hodně kazila. Byl to hodně těžký zápas," řekla vítězná Kristýny Štefcová po vyhrané bitvě. „Je to nejlepší výsledek, jaký jsem v této sezoně dokázala a moc si toho titulu vážím. Jsem ráda, že s touto věkovou kategorií jsem se rozloučila stylově," smála se novopečená mistryně republiky do 21 let.

