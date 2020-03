Jak jinak než koronavirus a tématas tím spojená. Vždyť o ničem jiném se nyní prakticky nemluví a nepíše. Deník navazuje na anketu s regionálními fotbalisty z minulého týdne. Tentokrát se zaměřil na krajské sportovce z dalších odvětví. Ti byli osloveni několika otázkami, na které odpovídali. Tady je první z nich:

Kdy jste poprvé slyšeli slovo „koronavirus“ a napadlo by vás v té době, co po celém světě způsobí?

MARTIN MIĽKO - házenkář, HBC Ronal Jičín:

Poprvé jsem se s tímto termínem setkal na přelomu roků 2019 a 2020. Chvíli jsme na toto téma vedli rozhovors rodinou a kolegy, ale nikoho v té době nenapadlo, jak veliký to bude mít dopad na celý svět. Později, jak se situace vyvíjela, jsme o tom diskutovali čím dál více.

ONDŘEJ ŠULC - házenkář, HBC Ronal Jičín:

O viru jsme asi poprvé slyšeli z médií, když to propuklo v Číně. V tu chvíli mě asi vůbec nenapadlo, že to bude mít v tak krátké budoucnosti vliv na nás všechny.

MARTIN HALEŠ - florbalista z Hradce Králové, Sokol Pardubice, repre ČR:

Slovo „koronavirus“ jsem poprvé slyšel, když se tento vir rozšířil v Číně. Vůbec jsem si nepřipouštěl, co by mohl způsobit po celém světě.

KATEŘINA KOZUMPLÍKOVÁ - basketbalistka, BK Lokomotiva Trutnov:

O koronaviru jsem se dozvěděla z medií (internet, TV). Z prvopočátku jsem tento problém brala na lehkou váhu jako mnozí. Možná i proto, že nákaza se prvně objevila v Číně, tak jsem si myslela, že se nás to tolik netýká. Chyba. A že to bude mít takový dopad na celý svět, jsem si neuměla představit vůbec.

KLÁRA DRBOHLAVOVÁ - basketbalistka, BK Lokomotiva Trutnov:

Poprvé jsem o koronaviru zaslechla asi v televizi v době, kdy se začal šířit v Číně. Rozhodně jsem si nemyslela, že se to dostane až do takové fáze, v jaké to je teď.

TEREZA ŠÍPOVÁ - basketbalistka, BK Lokomotiva Trutnov:

Koronavirus jsem poprvé slyšela v prosinci, kdy se první zmínky objevily v Číně Upřímně jsem si nemyslela, že to bude mít takový dopad, jaký to má v současnosti.

ANNA RYLICHOVÁ - basketbalistka, BK Lokomotiva Trutnov:

O koronaviru jsem se dozvěděla několik měsíců zpátky, když jsem si četla články o situaci v Číně. V té době jsem neměla ponětí, že se bude jednat o tak závažnou nákazu, která se rozšíří skoro po celém světě. A už vůbec mě nenapadlo, že to nějak ovlivní naše životy tady v České republice.

PETR NOVÁK - hokejbalista, HBC Hradec Králové 1988:

Poprvé jsem ten výraz zaznamenal někdy v lednu v souvislosti s Čínou a asi stejně jako většinu mě v tu chvíli vůbec nenapadlo, jak se celá situace vyvine. Až ve chvíli, kdy se vir začal šířit z restaurace v Itálii, mi došlo, že je to blízko a patrně se to nevyhne ani nám. I přesto jsem nevěřil, že rychlost, jakou se bude šířit, vážnost komplikací, kterou způsobí, až po omezující opatření bude tak zásadní.

MARKÉTA KOSOVÁ - florbalistka, KM automatik FBK Jičín:

Tuším, že to bylo někdyna přelomu ledna a února, kdy se o tom začalo víc mluvit. Brala jsem to na lehkou váhu, říkala jsem si, Čína je daleko a nás to nemůže ohrozit. Takže mě absolutně nenapadlo, že by to takto ohrozilo celý svět.

ŠÁRKA EGRTOVÁ - florbalistka, KM automatik FBK Jičín:

Někdy v půlce února, když se o tom začalo mluvit. Ale nejvíc, když se to dostalo do Itálie. V tu dobu jsem si myslela, že to bude podobně jako s většinou nákaz. Prostě se někde objeví, chvíli je z toho haló a po nějaké době to vyšumí.

LUCIE PAULOVIČOVÁ - florbalistka, KM automatik FBK Jičín:

Tuším, že to bylo někdyv lednu, kdy to propuklo naplno v Číně. Moc pozornosti jsem tomu však nevěnovala, prvotní myšlenky byly takové, že si to Čína uměle vytvořila pro redukci obyvatel, když už politika jednoho dítěte nezabírá. Jakmile se to ale dostalo do Evropy, zvlášť do Alp, bylo jasné, že to bude průšvih.

LUCIE RŮŽIČKOVÁ - florbalistka, KM automatik FBK Jičín:

Domnívám se, že poprvé jsem o koronaviru slyšelav lednu, ale přesně si to už nepamatuji. V té době jsem si nemyslela, že se až tak rozšíří a bude mít takové následky,i když jsem očekávala, že se to nebude týkat pouze Číny. Také dopad na ekonomiku se dal očekávat, ale i ten bude pravděpodobně o dost větší.

KRISTÝNA MINAROVIČOVÁ - basketbalistka, Sokol Hradec Králové:

Poprvé jsem zaregistrovala zmínky o koronaviru nejspíš někdy v lednu, ale myslím, že jen málokdo si dokázal představit, že situace bude taková, jako je dnes.

KLÁRA MAREČKOVÁ - basketbalistka, Sokol Hradec Králové:

Poprvé jsem o tom četla, když to udeřilo v Číně a vyšel o tom článek. Protože aktivně sleduji novinky na Idnes, tak mě to neminulo. Nyní několikrát denně lustruji všechny novinky, jednání vlády, predikce a jiné ohledně koronaviru. Vůbec jsem si nepřipouštěla, že by to mohlo přijít i k nám. Stejně tak jako si mnoho z nás nepřipouští, že právě on by se mohl nakazit. Tím, že hodně čtu, tak jsem o to obezřetnější a mám větší strach, než kdybych nevěděla nic.

PAMELA-THERESE EFFANGOVÁ - basketbalistka, Sokol Hradec Králové:

Bohužel nedovedu v mé paměti dopátrat, kdy jsem toto slovo slyšela poprvé. Každopádně v posledních dnech je mým denním chlebem, ať už se o koronaviru bavíme doma, s přáteli (samozřejmě v rámci chatu) či na mě vyskakuje v internetových článcích. Absolutně jsem netušila, jak vážná situace bude. Když už jsem zabrousila na téma článků, podělím se o zajímavou příhodu. Maminka probírala staré časopisy, poněvadž je to jedna z těch činností, kterým se člověk za normálních okolností nestíhá věnovat, a v jednom časopise, tuším že se jednalo o Víkend z roku 2017, našla článek s názvem Čekáme na pandemii…

