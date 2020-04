Deník pro čtenáře v tomto týdnu připravil seriál anketních odpovědí vybraných regionálních sportovců z různých odvětví na otázky, které se týkají aktuální situace v České republice i ve světě (koronavirus, karanténa, individuální trénink atd.). Dnes hráči z Královéhradeckého kraje odpovídali na čtvrtou otázku:

Kdy podle vás přestane řádit koronavirus a nejen sportovní život se vrátí do normálu?

MARTIN MIĽKO - házenkář, HBC Ronal Jičín:

Já doufám, že se situace do konce května uklidní, nakažení nebudou přibývat, naopak bude přibývat vyléčených, nejdéle do letních měsíců vláda ukončí nouzový stav a alespoň částečně se vrátíme do normálního života, ale to je pouze mé přání. Bohužel mám strach, aby tato situace netrvala do konce roku 2020.

ONDŘEJ ŠULC - házenkář, HBC Ronal Jičín:

To je otázka, na kterou bych také hrozně rád věděl odpověď. Těžko říct, jak dlouho tato situace bude. Myslím si, že letošní sezona je už stoprocentně pasé a budeme velice rádi, když se ta příští rozběhne tak, jak má, ale i tam je to podle mě s velkým otazníkem.

DAVID MACHALICKÝ - házenkář, HBC Ronal Jičín:

To asi není otázka pro mě, ale pro odborníky. Já samozřejmě doufám, že se tento virus dokáže dostat co nejrychleji pod kontrolu a přestane být takovouto hrozbou.

MARTIN KOVAŘÍK - házenkář, HBC Ronal Jičín:

Nedokáži to asi v současné chvíli odhadnout, protože aktuální situace se mění velice rychle. Samozřejmě bych byl rád, kdyby za pár týdnu byla možnost fungovat normálně, ale to je asi až moc optimistické. Primární je podle mě, aby se snížil nárůst nakažených a dařilo se zvyšovat počet uzdravených, což bude mít za následek zmírnění opatření v rámci ČR a tím by se situace mohla vracet ke stavu před nákazou. Sport to asi bude mít složitější, jelikož tam dochází k pohybu velkého množství osob. Myslím si, že omezení pořádání sportovních akcí a tréninků bude zrušeno až mezi posledními. Ale skutečně je teď sport až na druhé koleji, hlavní je, aby se přestala nákaza šířit a lidé, kteří jsou virem nakaženi, se uzdravili a pomalu se začala situace obracet k lepšímu.

MARTIN HALEŠ - florbalista z Hradce Králové, Sokol Pardubice, juniorský reprezentant ČR:

Nedokážu odhadovat, ale doufám, že co nejdříve. Tohle je otázka trochu pro někoho jiného, ale já věřím, že koncem dubna by to mohlo ustupovat.

PETR NOVÁK - hokejbalista, HBC Hradec Králové 1988:

Já doufám v ten optimistický scénář. Věřím, že opatření v Čechách budou fungovat, nárůst případů bude pod kontrolou, bude přibývat vyléčených a brzy se objeví i funkční vakcína. Pokud se navíc podaří spustit projekt chytré karantény, věřím, že na konci dubna se začnou opatření povolovat a bude se moci alespoň v malých skupinách trénovat, potažmo i hrát bez diváků zápasy. V tom případě je podle mě i šance dohrát naši letošní soutěž možná v nějakém omezeném zrychleném modelu. Uvidíme. Co se týká větších sportů, kam chodí tisíce lidí najednou, obávám se, že to je v lepším případě otázka podzimu, pokud vůbec.

MARKÉTA KOSOVÁ - florbalistka, KM automatik FBK Jičín:

Jsem většinou optimistický člověk, ale v této situaci už moc ne. Bude to trvat dlouho. Podle mého názoru budeme rádi, když se náš život dá do konce roku alespoň tak nějak do normálu. Sportovní život bude naprosto jiný. Sport teď půjde dost stranou. Myslím tím po ekonomické stránce. Hodně sportovců, kteří se živili sportem, bude muset začít normálně pracovat a stanou se z nich amatéři. Nějaký standard klesne, ale já to beru i pozitivně. Lidi si začnou vážit i toho mála a vrátí se do našich životů znovu POKORA. Takže po sportovní stránce to potrvá i několik let, ale třeba se mýlím, koronavirus bude za čtvrt roku pryč a naše životy budou za chvilku v normálu.

ŠÁRKA EGRTOVÁ - florbalistka, KM automatik FBK Jičín:

Optimisticky doufám, že jaro dokáže zázraky a do léta bude po všem. Ale než se všechno vrátí do normálu, bude to trvat asi o něco déle.

LUCIE PAULOVIČOVÁ - florbalistka, KM automatik FBK Jičín:

Bohužel nejsem žádný odborník. Podle mého názoru se to postupně začne zklidňovat, i když nějaký měsíc to ještě potrvá. Mám hlavně strach, aby nepřišla druhá vlna, kdy si lidé budou myslet, že je to v pohodě a přestanou se hlídat. Snad se mýlím.

LUCIE RŮŽIČKOVÁ - florbalistka, KM automatik FBK Jičín:

To je poměrně složitá otázka. Už vzniklo mnoho predikcí a těžko říct, která se nakonec vyplní. Nezavrhuji ani myšlenku, že celá tato situace nastala, aby se lidé na chvíli zastavili a uvědomili si opravdové hodnoty. Osobně doufám, že během srpna už se věci vrátí víceméně do normálu. Věřím, že ke zmírnění některých opatření dojde už dříve, ale veřejné a hromadné akce budou pravděpodobně povoleny až mezi posledními. Jsem zvědavá, jaký dopad to bude mít na následující sezonu.

KRISTÝNA MINAROVIČOVÁ - basketbalistka, Sokol Hradec Králové:

Já si netroufám odhadovat. Věřím však, že s příchodem teplého počasí a léta se bude situace zlepšovat a třeba i zahraniční dovolená o prázdninách nemusí být ještě ztracená. Ve sportu, konkrétně v basketbale, máme relativně čas, další sezona začíná až v září. Všichni však doufáme, že v září začne bez omezení.

KLÁRA MAREČKOVÁ - basketbalistka, Sokol Hradec Králové:

Co tak čtu a slyším, tak věřím tomu, že bychom to mohli zvládnou do konce dubna a nebýt jako národ tak uvězněni. Doufám, že morálka, svědomí a chápání vážnosti situace jsou alespoň u většiny z nás natolik dostatečné, že to vymizí co nejdřív a zvládneme to. Jsem zvědavá, co bude následovat potom. Ani si nedokážu představit, jak se všechno začne znovu pomalu rozbíhat.

PAMELA-THERESE EFFANGOVÁ - basketbalistka, Sokol Hradec Králové:

Na tuto otázku se mi moc nechce odpovídat, ale pro čtenáře se tedy hecnu. Chtěla jsem si vyložit karty, k tomu jsem se ještě nedostala. Velký špatný už snad nebude trvat dlouho. Já tipuji, že tak v květnu se pomalu budeme vracet do normálu. Kéž by.

