Jeden ještě do nedávna držel hlavní české rekordy v NBA, druhý dveře nejslavnější ligy světa jen těsně neotevřel, zato se může pyšnit euroligovým titulem. Navíc musíme přičíst desítky zápasů v národním týmu a stovky nastřílených bodů. Jiří Welsch a Luboš Bartoň jsou synonymem pro český basketbal z přelomu a začátku nového tisíciletí.

Oba už za kariérou profesionálního basketbalisty udělali tlustou čáru a budují si nové kariéry, i když svět basketbalu zcela neopustili. Možná i proto se rozhodli ještě jednou nazout basketbalové boty a poděkovat fanouškům za podporu, kterou je zásobovali po celé období jejich kariér. Vznikl tak „Poslední souboj“, tedy utkání týmu Welsch vs. tým Bartoň. Velká rozlučka se odehraje 22. června v Pardubicích se začátkem v 16 hodin.

„Myšlenka vznikla přímo na České basketbalové federaci. Mě už pak oslovil přímo Pavel Stara, který bude součástí celého organizačního týmu,“ přibližuje Luboš Bartoň pozadí vzniku výjimečné akce. Oba hráči na nápad bez váhání kývli.

Jiří Welsch před nedávnem absolvoval podobnou akci, ze které bude čerpat. Byl hostem Bostjana Nachbara na jeho loučení se s kariérou: „To mi pomohlo při rozhodování. Navíc jsme se tam nechali trochu inspirovat v pojetí zápasu. Byl to Bostjan Nachbar versus Sani Bečirović. Rozhodli jsme se zkusit něco podobného i tady. Slovinsko je basketbalově přeci jen trochu jinde než Česká republika. Myslím ale, že můžeme udělat a uděláme stejně kvalitní event jako se povedl tam.“

Vypadá to, že nás v červnu čeká bitva na ostří nože. Kdo by také chtěl z posledního utkání kariéry odcházet poražený, že? A navíc proti sobě stojí dvě persony, které sice většinou hráli na stejné straně barikády, ale párkrát už také bojovaly proti sobě. „S Lubošem to je vždycky o hecování. Nám se navíc tehdy v uvozovkách podařilo s Málagou prohrát v Badaloně v rámci Euroligy o 53 bodů. To je asi největší porážka, kterou jsem kdy zažil. Luboš si na ten zápas velice dobře pamatuje a když cítí příležitost, dá mi to sežrat,“ má Welsch o motivaci postaráno.

Jenže z tábora soupeře přichází varování: „Já se udržuji v dobré formě. Tělo má v sobě basket zakódovaný, takže by neměl být problém se během pár týdnů připravit.“ Pak ale Bartoň přeci jen celou situaci trochu upřesní: „Jde spíš o to, abych si nepřivodil nějaké svalové zranění. I když se pohybuji hodně na palubovce, trénuji s klukama, tak je to nárazové a krátké. Až se bude zápas blížit, tak se několikrát proběhnu, abych nešel úplně za syrova.“

České hvězdy samozřejmě na palubovce nebudou samy. Oba hráči už v minulých týdnech oprášili i několik starších kontaktů, aby poskládali co nejlepší týmy. Můžeme se těšit, že pokud všechno klapne, uvidíme v České republice takové basketbalové persony, které zde ještě nebyly. Euroliga a NBA je pro ně standard.

„Bylo to docela rychlé. Snažil jsem se to pojmout spíš tak, aby to byli hráči, se kterými jsem hrál a jejichž jméno má zvuk, ale hlavně abych s nimi měl osobní vztah. To se zatím docela daří,“ je se zpětnou vazbou od bývalých spoluhráčů prozatím spokojený Welsch.

Také Bartoň využívá kromě svých historických kontaktů i současnou trenérskou pozici v katalánském velkoklubu: „V Barceloně mám určitou výhodu. Na druhou stranu není jednoduché takhle dopředu dostat informace od hráčů. Samozřejmě jsem oslovil spoustu bývalých spoluhráčů z Barcy i Jovetutu, ale i hráče, kteří už dávno v mém kontaktním listu nebyli. Myslím, že je to dobrá příležitost dostat se opět do kontaktu i s bývalými spoluhráči. Uvidíme, kdo nakonec přijede. Seznam je dlouhý.“

Chybět by neměli ani nejlepší čeští basketbalisté současnosti, kteří se v červnu už budou těšit na světový šampionát, kde se česká vlajka objeví po dlouhých 37 letech. Jména hvězd let minulých s bohatými zkušenostmi z Euroligy i NBA budeme postupně odtajňovat na webu a sociálních sítích Český basketbal a informovat média.

Organizátoři přichystali speciální akci pro „early birds“. Kdo se už nyní rozhodne, že si nenechá ujít loučení dvou králů českého basketbalu, má možnost si v předprodeji zakoupit vstupenky za 300 nebo 200 Kč. Od 1. května až do konání zápasu bude cena 390 a 290 Kč. Vstupenky jsou v prodeji na webu či facebookovém profilu České basketbalové federace.