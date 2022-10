BK Redstone Olomoucko – Královští sokoli Hradec Králové 95:109 (18:32, 30:62, 60:84). Body: Williams 24, Moten 15, Stamenkovič 12, Feštr 11, Kněžević 11, Halada 10, Heinzl 9, Klepač 3 – Škranc 27, O. Peterka 20, Mandalinić 16, Šturanović 16, Vlahović 10, Kábrt 8, Vondra 6, Goga 6. Rozhodčí: Vyklický, Kurz, Karafiát. Fauly: 20:16. Trestné hody: 17/12 – 22/15. Trojky: 15:14. Doskoky: 40:35. Diváci: 478.

Druhá půle se za rozhodnutého stavu už jenom dohrávala. Sokoli pod dojmem výrazného náskoku trochu polevili v defenzivě. Naopak domácí neměli co ztratit a svojí aktivní hrou i presinkem odmítli debakl.

„Měli jsme skvělý začátek a do koše nám spadlo téměř vše. Něco takového jsem nečekal. Spíš jsme počítali s tím, že na nás Olomoucko vletí. Až po přestávce se domácí zvedli a snížili na přijatelný rozdíl. To mě trošku mrzí, protože jsem chtěl udržet větší náskok. Ale z vítězství máme radost, po dvou porážkách je příjemné,“ uvedl kouč hradeckého týmu Lubomír Peterka.

„Od začátku se nám střelecky dařilo a dokázali jsme to využít. S každým úspěšným pokusem nám rostlo sebevědomí, na palubovce to bylo vidět. Po poločasové přestávce už naše obrana nabyla tak pevná, to tak bývá, když máte obrovský náskok. Ale docela jsme průběh kontrolovali, do žádných větších problému jsme se nedostali,“ potěšilo Ondřeje Peterku, pivota a kapitána Královských sokolů.