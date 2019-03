Hradec výborně zahájil skupinu A2 (o 9. až 12. místo), porazil Ostravu a USK Praha. „Po psychické stránce se jedná o velké povzbuzení. Trošku nám konečně nahrál los do ruky. Využili jsme domácího prostředí a jsme zpátky ve hře. Teď nás čeká šňůra tří zápasů venku. Je potřeba prokázat zlepšenou výkonnost a urvat toho co nejvíc,“ přeje si trenér Lubomír Peterka.

Po postupu do nejvyšší soutěže Královští sokoli vyhráli v KNBL celkem pět zápasů, všechny doma. U soupeřů je to zatím bída. Kdy jindy než v této třízápasové venkovní sérii to zlomit?

Rozlet sokolů v nadstavbě narušila reprezentační pauza. Kouč je však nad věcí. „Alespoň jsme mohli doléčit drobné zdravotní problémy, Lošonský dobral antibiotika, Stamenkoviče trápila achilovka. Hampl bude mimo hru bohužel delší dobu. Jde na operaci s palcem. Ale to se nedá nic dělat. Tak to v basketbalu někdy chodí.“

Více než dva týdny soutěžního volna Hradečtí využili k přípravnému duelu na palubovce silného týmu ze skupiny A1 Olomoucka, kde prohráli 79:93.