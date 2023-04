/KOOPERATIVA NBL, FOTOGALERIE/ Hradečtí basketbalisté prohráli doma s Olomouckem o deset bodů a jejich šance na přímou záchranu nejvyšší soutěže jsou už pouze v oblasti teorie. V klubu navíc skončil hvězdný Američan a to v ne úplně dobrém.

Kooperativa NBL, skupina A2: Hradec Králové (v bílém) - Olomoucko 73:83 | Foto: René Josiek

Bohužel. Stalo se to, co si v Hradci nikdo nepřál. Královští sokoli podlehli v klíčovém duelu o přímou záchranu Olomoucku rozdílem deseti bodů a mohou se chystat na nevyzpytatelnou baráž o udržení nejvyšší soutěže.

Aby se jí vyhnuli, musel by se stát zřejmě zázrak. Na Hanáky totiž v tabulce nadstavbové skupiny A2 ztrácejí dvě výhry, navíc s nimi mají nyní horší vzájemné zápasy (i horší skóre). A mají odehrát už jen čtyři zápasy, z toho tři venku.

Extrémně důležitý mač. Buď se Sokoli dotáhnou na Olomoucko, nebo je nemine baráž

Samotné středeční utkání bylo vyrovnané a podle předpokladů hodně nervózní. V první půli se vedení střídalo na obou stranách. Ve druhém poločase už mělo Olomoucko prakticky pořád mírný náskok a Sokoli jen dotahovali. Ztrátu, byť ne velkou, se jim nakonec smazat nepodařilo a tak odcházeli z palubovky se svěšenými hlavami.

Kooperativa NBL, skupina A2: Hradec Králové (v bílém) - Olomoucko 73:83Zdroj: René Josiek„Olomoucko bylo o těch pár bodů lepší. Nás to pochopitelně mrzí, protože jsme se na zápas co nejlépe připravovali a věděli jsme, o co hrajeme. Bohužel někteří naši lídři nesplnili to, co jsme od nich očekávali, a proto se nám nepodařilo utkání zlomit ve svůj prospěch. Budeme ale bojovat dál, taková je prostě realita a my se musíme připravovat na další část sezony,“ konstatoval Richard Kucsa, kouč hradeckého týmu.

„Podle mě jsme do zápasu dali hodně dobrou energii, ale pokaždé, když se nám podařilo soupeře bodově dotáhnout, tak nám dal těžkou trojku a to si myslím, že vlastně rozhodlo v koncovce,“ doplnil rozehrávač východočeského celku Tomáš Dvořák.

Královští sokoli se tak mohou pomalu chystat na baráž proti vítězi I. ligy. Už ovšem bez hvězdného Lamba Autreyho, který v klubu skončil. Američan ukázal svoje dvě rozdílné tváře – že dokáže být skvělý na palubovce, ale také problémový mimo ni. Jelikož v době svého zranění porušil smlouvu, klub s ním rozvázal kontrakt.

Skupina A2 – 8. kolo

Královští sokoli Hradec Králové – BK Redstone Olomoucko 73:83 (18:17, 37:40, 58:60). Body: Prskalo 15, Cavallero 14, O. Peterka 14, Goga 11, Solevič 9, Šturanovič 5, Kábrt 3, Dvořák 2 – Pipkins 24, Vučičevič 13, Friday 11, Kněževič 9 (15 doskoků), Feštr 9, Halada 7, Moten 7, M. Welsch 2, Žák 1. Rozhodčí: Vyklický, Scholze, Perlík. Trojky: 8:9. Trestné hody: 21/11 – 28/20. Doskoky: 39:41. Fauly: 23:22. Pět osobních chyb: 1:0 (40. Goga). Diváci: 237.

I podruhé porazily KP Brno. Lvice míří do semifinále, chybí jim poslední krůček

Tabulka nadstavby

1. USK Praha 29 17 12 2383:2217 58.6

2. Slavia Praha 29 10 19 2231:2403 34.5

3. Olomoucko 30 7 23 2421:2666 23.3

4. Hradec Kr. 30 5 25 2155:2612 16.7