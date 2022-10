Ve statistikách byl největší rozdíl na doskoku, kde Lvicím citelně chyběly marodné pivotky. Rozdílovou hráčkou byla hostující Američanka Najai Wynn-Jasmene Pollardová, jež si připsala 31 bodů a 10 doskoků. Tu hradecké hráčky nedokázaly zastavit.

Sokol Hradec Králové – Levhartice Chomutov 64:71 (17:23, 31:34, 53:52). Body: Čuperková 19, Zeithammerová 19, Effangová 10, Levínská 8, Matušková 5, Velichová 3 – Wynn-Pollardová 31, Fučíková 11, Satoranská 9, Brejchová 8, Kadlecová 7, Bartoňová 5. Rozhodčí: Baudyš, Scholzová, Pazourek. Fauly: 19:19. Trestné hody: 15/12 – 19/13. Trojky: 6:4. Doskoky: 37:52. Diváci: 150.

Romana Ptáčková, trenérka Hradce: „Výkon nebyl z naší strany vůbec dobrý, povedený. Nejen tím, že hrajeme téměř bez dlouhých hráček a na podkošových pozicích hrají křídla. To náš výkon také hodně ovlivnilo. Hra se nám bohužel rozpadla nejen na doskoku, ale i v útočné fázi, kde jsem měla pocit, že se nevidíme, že si skoro na hřišti překážíme, že jsme do toho nedaly správný pohyb a myšlenku. Takže když to sečtu, že nás soupeř přeskákal dvouciferným rozdílem a my navíc máme velký počet ztrát, tak nemůžeme doufat v nějaký zázrak, že to zvládneme nějak jinak. Chomutov je zkušený tým a tentokrát nás jednoznačně přehrál.“