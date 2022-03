„Vyhráli jsme naprosto zaslouženě. Už před začátkem jsem cítil, jak se nám vrátili zranění hráči do sestavy, že tým získává jistotu a sebevědomí. A my jsme si to přenesli do zápasu. Měli jsme ho od úvodu do konce pod kontrolou a ještě jsme zvyšovali skóre. Doufám, že si to přeneseme i na sobotní odvetu na USK,“ řekl hradecký trenér Lubomír Peterka.

Šňůra 16:0 v úvodní čtvrtině přišla vhod

Sokolům pomohla hlavně šestnáctibodová šňůra zkraje utkání, kdy utekli ze stavu 8:12 na 24:12. Tím se dostali na koně a pak už se hrálo podle jejich notiček.

„Jsme hlavně rádi, že jsme po dlouhé době konečně vyhráli. Věděli jsme, že to nebude nic lehkého, že USK má ve svém středu Mangase s Westem. Připravovali jsme se a myslím si, že se nám je povedlo ubránit. Sice jsme nezastavili některé další hráče, ale ubránili jsme tyto dva, což byl klíč k vítězství. Teď se musíme připravit na další zápas a pokusit se vyhrát i v sobotu na Folimance. Bude to úplně jiný duel, bude začínat 0:0, ale my si pojedeme pro vítězství,“ uvedl Ondřej Peterka, pivot Hradce.

Královští sokoli Hradec Králové – USK Praha 93:70 (24:12, 39:32, 67:55). Body: O. Peterka 19, Pavlovič 16, Sedmák 16 (10 doskoků), Vujovič 16, Škranc 15, Goga 6, Stamenkovič 3, Pešakovič 2 – Švec 17, Vlk 15, Farský 11, Macháč 7, Mangas 7, Fuxa 6, West 4, Bátovský 3. Rozhodčí: Kučírek, Vondráček, Pokorný. Trojky: 8:7. Trestné hody: 26/19 – 19/13. Doskoky: 35:47. Fauly: 21:24. Pět osobních chyb: 1:0 (Sedmák). Diváci: 205.