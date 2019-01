Olešnice v O. h. - V sobotu se ve snowparku v Olešnici v O. h. pojede tradiční závod ve slopestylu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Hana Kubová

Sobotní den ve snowparku Čihalka v Olešnici v Orlických horách bude patřit třetímu ročníku snowboardových závodů Snowponx team slopestyle.

Akce je přístupná snowboardistům z celé republiky. Běžně se v Olešnici objeví jezdci ze Slovenska. V minulých letech se do závodu hlásilo šest až sedm desítek jezdců. Pořadatelé opět očekávají velkou účast.

Disciplína slopestyle je pro diváky zajímavá, protože se jí účastní snowboardisté z české špičky. Minulý rok se na svahu nad chatou Čihalkou představili mj. Radim Hovad, Martin Švidernoch, Tomáš Kašpárek, Petr Marčík a další přední sponzorovaní jezdci.

Závod se jede ve třech kategoriích - junioři do 15 let, ženy a muži. Každý závodník musí odjet tři kvalifikační jízdy na vyznačené trati, která bude obsahovat dva skoky a dvě překážky. Nejhorší jízda se nepočítá a lepší dvě sčítají. Do finále postoupí okolo třiceti procent přihlášených jezdců a jezdkyň.

Olešnický závod zaštiťuje Snowpunx team a Michal Hugo Hubálek - přední český snowboardista, který v Olešnici v Orlických horách pomáhá závod uspořádat již po několikáté. Pro nejlepší snowboardisty jsou připraveny ceny v celkové hodnotě čtyřicet tisíc korun. Na skutečnou špičku čekají prize money za osm tisíc.

Program Snowponx team slopestyle: 9.00 – 10.30 registrace závodníků, 11.00 kvalifikační jízdy, 15.30 finálové jízdy, 16.00 vyhlášení nejlepších závodníků.

(dop, six)