Každý chvilku tahá pilku. Tak by se dal charakterizovat zápas 17. kola Divize D mezi týmy FbK Orlicko-Třebovsko a FBC Dobruška. Hosté měli skvělý vstup do utkání, jenže poté na palubovce vládl soupeř a ještě čtyři minuty před koncem Dobruška prohrávala 6:9. Na závěr si ale schovala obrat last minute a nakonec se radovala z výhry 10:9 po prodloužení. O rozhodující branku se postaral Marek Matějů.

Florbalisté Dobrušky otočili zápas v České Třebové. | Foto: FBC Dobruška

Dobruška do utkání vstoupila jako uragán a v čase 3:34 vedla po brankách Moravce, M. Grulicha a Havlíka 3:0. Po na góly bohaté první dvacetiminutovce svítilo na tabuli skóre 5:3 ve prospěch týmu z Rychnovska. Domácí však v prostřední části srovnali krok (5:5).

„Po skvělém vstupu do zápasu následovalo vystřízlivění a po našich chybách se soupeř dostal do hry. Druhou třetinu jsme kupili další chyby a domácí to měli jednoduché. Naštěstí jen pouze srovnali stav a neutekli nám výsledkově,“ řekl vedoucí mužstva Dobrušky Jan Černý.

Šílená třetí třetina

V posledním dějství se děly věci. Třebová dokázala odskočit do vedení 9:6 a už to vypadlo, že je po zápase, jenže hosté předvedli neskutečný finiš. Tři minuty před koncem snížil z přesilovky Kollert. V čase 58:43 přiblížil na rozdíl jediné branky Dobrušku Černý a jen o devět vteřin později poslal Jirák mač do prodloužení.

„Třetí část byla od nás šílená, největší pozitivum je to, že jsme to nezabalili a dokázali zápas otočit, za což všem klukům díky. Co jsme si nadrobili, to jsme si částečně dokázali sníst,“ pokračoval Černý.

Prodloužení nemělo dlouhého trvání. Po 34 vteřinách ho utnul hostující Matějů a Dobruška mohla slavit. V tabulce se navíc posunula na osmé místo. „Dva důležité body,“ uzavřel nakonec spokojený Černý.

V táboře domácích naopak panoval smutek. „Je to pořád dokola. Nezvládnutý začátek, poté musíme soupeře dohánět. Když ho dostaneme na lopatky, nezvládneme konec a prohrajeme,“ bědoval kouč Orlicka-Třebovska Martin Šmíd.

Dobruška v dalším utkání přivítá na domácí palubovce Jihlavu, duel se bude hrát v neděli od 16 hodin.

Divize D

FbK Orlicko-Třebovsko - FBC Dobruška 9:10 p. p.

Fakta - branky: 5. Vaněk, 12. Holub, 14. Machatý, 25. Šmíd, 32., 52. a 54. Minář, 47. Rozlívka, 56. Martinásek – 2. Moravec, 3. M. Grulich, 4. Havlík, 12. a 57. Kollert, 20. a 59. Černý, 54. Čtvrtečka, 59. Jirák, 61. Matějů. Rozhodčí: Drahný – Lešák. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1. Diváci: 92. Třetiny: 3:5, 2:0, 4:4 – 0:1.

Další výsledky 17. kola: Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod 10:8, Hradec Králové B - Všestary 11:5, Litomyšl - Hornets Brno 4:3 p. n., Jihlava - Letohrad 6:7 p. p., Třebíč - Vysoké Mýto 6:9

Tabulka

Zdroj: Český florbal