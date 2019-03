Své kariérní maximum zajela před rekordním počtem 10.065 diváků domácí Gabriela Capová, jež uzavřela elitní patnáctku a vybojovala na své konto 16 bodů do Světového poháru. Poprvé v sezoně zabodovala také na 23. místě Martina Dubovská.

Po prvním kole byly karty rozdány jasně. Shiffrinová vedla s náskokem 37 setin vteřin na druhou Švýcarku Holdenerovou, vítězka pátečního obřího slalomu Petra Vlhová na čtvrté pozici ztrácela dokonce 1.33 sekund. Přesto se nehodlala vzdát a podporována stovkami slovenských příznivců měla ještě před závěrečnými dvěma jízdami jisté pódium. Holdenerová se ale nenechala zahanbit, svůj part zvládla skvěle a mohla tak usednout na místo pro vedoucí ženu průběžného pořadí. Dlouho se tam ale neohřála.

Vedoucí žena Světového poháru totiž navázala na vynikající výkon z úvodního kola, náskok na každém z mezičasů navyšovala a nakonec Švýcarku porazila o 85 setin sekundy. „Děkuji všem za podporu. Užila jsem si zde skvělé dva dny a jsem ráda, že jsem ke třetímu místa přidala vítězství,“ radovala se po úspěšném víkendu americká megastar, které se od fanoušků po oba dny dostávalo velké přízně. Na tiskové konferenci Shiffrinová dostala otázku, jak se změnil Svatý Petr od roku 2011, kdy zde zažila premiéru ve Světovém poháru. „Moc se toho nezměnilo, rozdíl ale vidím v tom, že je tu mnohem víc lidí, kteří vědí, kdo jsem,“ pobavila hosty.

Ze stříbrné pozice se mohla těšit Holdenerová, jež si na závěr pobytu v Krkonoších získala obecenstvo svými slovy na stupních vítězů. „Lidé tu byli neuvěřitelní, ta kulisa byla fantastická. A já bych si moc přála, abychom na další závody zde v Krkonoších nemuseli čekat dalších osm let,“ pronesla před vyprodaným hledištěm. „Hodně jsem slalom v posledních dnech trénovala a jsem ráda, že jsem to tady mohla ukázat,“ dodala sympatická Švýcarka.

Po prvním místě z pátku a třetím ze sobotního slalomu zůstala nejoslavovanější lyžařkou Špindlu Petra Vlhová. „Jsem opravdu šťastná. Byl to pro mě nádherný víkend. Dnes to nebyl vůbec snadný závod a já jsem pyšná, že jsem se dokázala probojovat na pódium. Když jsem projela cílovou páskou, byla jsem ráda, že vedu a věřila jsem, že by z toho mohlo být pódium,“ povídala bronzová Vlhová, pro kterou je vítězka Shiffrinová nejen rivalkou. „Dvakrát jsem se tu objevila na pódiu s Mikaelou a znovu mohu zopakovat, že právě ona je pro mě velkou motivací. Vážím si toho, že jsem tu ve stejném čase, jako ona.“

Také třiadvacetiletá Slovenka po oba dny pěla ódy na špindlerovské publikum, ve kterém nešlo přehlédnout desítky slovenských vlajek. „Kéž by bylo v Čechách a na Slovensku víc takových závodů. Všechny zastávky jsou fajn, ale tady to bylo něco neskutečného. Byl to můj domácí závod a moc jsem si ho užila. Doufám, že si celý víkend užili i diváci.“

Konečné pořadí dnešního slalomu:

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:38,98

2. Wendy Holdenerová (Švýcarsko) +0,85

3. Petra Vlhová (Slovensko) +2,03

4. Katharina Truppeová (Rakousko) +2,63

5. Kristin Lysdahlová (Norska) +2,73

6. Anna Swenn-Larssonová (Švédsko) +2,75

7. Frida Hansdotterová (Švédsko) +2,80

8. Meta Hrovatová (Slovinsko) +3,13

9. Emelie Wikströmová (Švédsko) +3,30

10. Christina Geigerová (Německo) +3,31

11. Charlotta Säfvenbergová (Švédsko) +3,35

12. Mina Fürst Holtmannová (Norsko) +3,38

13. Aline Daniothová (Švýcarsko) +3,40

14. Elena Stoffelová (Švýcarsko) +3,60

15. Gabriela Capová (Česko) +3,81

Průběžné pořadí Světového poháru (po 31 z 35 závodů):

1. Mikaela Shiffrinová 1954 bodů

2. Petra Vlhová 1235 b

3. Wendy Holdenerová 943 b



Průběžné pořadí v hodnocení slalomu (po 11 z 12 závodů):

1. Mikaela Shiffrinová 1060 b

2. Petra Vlhová 817 b

3. Wendy Holdenerová 601 b.