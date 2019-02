Oba týmy zažívají v extralize házenkářů velice vydařenou sezonu. A vidina postupu do play off z nejlepší čtyřky je velmi lákavá.

Jičín to v posledních zápasech na Kopřivnici umí. Z posledních pěti extraligových duelů vyhrál hned čtyři, navíc bude mít v televizním zápase výhodu domácího prostředí, což je díky vynikajícím fanouškům velké plus. Navíc v prvním vzájemném utkání Ronal vyhrál na palubovce soupeře vysoko 31:23.

„Bude to těžké utkání, ale věřím, že ho zvládneme,“ říká před středečním zápasem trenér Jičína Petr Mašát, který před utkáním poskytl rozhovor.

V prvním vzájemném utkání letošní sezony jste v Kopřivnici vysoko vyhráli, máte na ni nějaký recept?

Za ten rok a půl, co jsem u týmu, se nám na ni daří. Ale pozor, je to kvalitní soupeř, který má mladé talentované kluky, kteří jsou spolu už dlouho, navíc letos se jim daří, takže to nic jednoduchého nebude.

Asi jeden z nejdůležitějších zápasů základní části, především jestli chcete pomýšlet na elitní čtyřku.

Pět kol před koncem to tak vypadá. Máme stejně bodů a jestli to s umístěním v nejlepší čtyřce myslíme vážně, tak musíme vyhrát zbývající domácí zápasy. Los by nám měl vyhovovat.

Utkání se díky přenosu v televizi hraje ve středu, vyhovuje vám to?

Upřímně mám radši, když se hraje o víkendu, protože hráči během týdne chodí do práce, ale jinak v tom velký problém nevidím.

A netradiční čas?

My trénujeme v pozdějších hodinách, takže s tím by žádný problém být neměl, navíc nemusíme nikam cestovat.

Vám se v letošní sezoně opravdu daří, čemu to přisuzujete?

Už jsem u týmu nějaký čas, takže si to sedlo. Máme tu skvělou partu a navíc jsme i vhodně doplnili kádr. Ale sezonu budeme hodnotit až podle dosažených výsledků.

Případné body by pro vás byly zlaté i vzhledem k tomu, že v neděli jedete na palubovku vedoucí Plzně, kde bude hodně složité bodovat.

Přesně tak to je. Já jsem si dal za cíl dva body z těchto zápasů, ale tajně doufám ve víc. Na Plzeň se nám totiž daří.

Tam naopak hrajete dopoledne, jak to řešíte s dopravou?

Do Plzně vyrazíme s předstihem, protože by to jinak nešlo. Snad to nebude mít na výkon žádný vliv.