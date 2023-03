CHANCE ŽBL: Hradecké basketbalistky dokázaly zvítězit na palubovce brněnského KP rozdílem třinácti bodů. V úvodním utkání čtvrtfinálové série, v níž rozhodně nejsou favoritkami, si došly pro výhru stylem start – cíl, když po celých čtyřicet minut ani jednou neprohrávaly.

HVĚZDA UTKÁNÍ. Pamela Therese Effangová, autorka 31 bodů. | Foto: KP Brno

Sobotní start čtvrtfinále play off nejvyšší soutěže se Lvicím povedl parádně. Výhrou 72:59 v teritoriu KP Brno naznačily, že to s postupem do bojů o medaile myslí opravdu vážně.

Hvězdou zápasu se stala Pamela Therese Effangová. Hradecká opora prožila další parádní podvečer, když soupeřkám nasázela 31 bodů a měla jednoznačně největší podíl na „ukradení“ prvního bodu v sérii.

Rozhodující pasáže utkání nastaly ve druhé a třetí části, kdy Lvice utekly ze stavu 23:24 až na 25:43. I pak kralovaly na palubovce a v závěrečné periodě jejich vedení bylo dvacetibodové, v jedné chvíli to bylo dokonce 48:70.

ČTVRTFINÁLE – 1. ZÁPAS



KP Brno – Sokol Hradec Králové 59:72 (18:21, 23:33, 36:50). Body: Malíková 14, Fadrhonsová 13, A. Kopecká 11 (12 doskoků), Hynková 10, E. Kopecká 7, Galíčková 2, Trehubová 2 – Effangová 31, Velichová 12, Levínská 9, Zavázalová 8, Fišerová 4 (11 doskoků), Hanušová 2, Pokorná 2, Vojtíková 2, Zeithammerová 2. Rozhodčí: Zatloukal, Petrák, Kremser. Trojky: 3:7. Trestné hody: 20/18 – 13/9. Doskoky: 46:44. Fauly: 18:25. Diváci: 500. Stav série: 0:1.

V závěru hostující trenérka Ptáčková prostřídala sestavu a zahrály si i dorostenky, čehož domácí celek využil ke korigování své porážky.

„Zápasy s KP jsou vždycky těžké, nejen v této sezoně, ale i v těch minulých. Odehrály jsme spolu v play off nespočet duelů. U nás byl tentokrát rozdíl asi v energii na začátku utkání, i když jsme to zaplatily několika fauly a některé hráčky se dostaly do problémů s fauly. Ale tím, že jsem protočila celý tým a na závěr šly na hřiště i dvě dorostenky, tak jsme vydržely s fauly i fyzicky. KP střílelo s nižší úspěšností, i to byl jeden z důvodů jasné výhry. Nicméně příště si na to musíme dát pozor,“ uvedla hradecká trenérka Romana Ptáčková.

Výsledek lze považovat za menší překvapení, neboť Brňanky šly do čtvrtfinále ze třetího místa po základní části, zatímco Lvice skončily až šesté. Na druhou stranu KP citelně chyběla ústřední rozehrávačka Karolína Šotolová, která ještě v minulé sezoně oblékala dres právě Východočešek.

Lvice rozehrají play off. Favoritkami nejsou, přesto chtějí postup do semifinále

„Přijely jsme s dobrou náladou a touhou vyhrát. Do zápasu jsme vstoupily dobře, padaly nám střely, oproti minule jsme dokázaly doskakovat míče. Chtěly jsme zvítězit a dokázaly jsme to. Věděly jsme, že to nebude jednoduché, ale tím, že jsme bojovaly a dokázaly zlepšit chyby, které jsme dělaly v minulých zápasech, tak se to na výsledku ukázalo,“ doplnila rozehrávačka Lvic Charlotte Velichová.

Druhý duel série hrané na tři vítězství se hraje ve středu (18.00) na východě Čech.

Čtvrtfinálová série play off

1. zápas: KP Brno – Sokol Hradec Králové 59:72

2. zápas: Sokol Hradec Králové – KP Brno (středa 22. března, 18.00)

3. zápas: KP Brno – Sokol Hradec Králové (sobota 25. března, 15.30)

Případný 4. zápas: Sokol Hradec Králové – KP Brno (úterý 28. března, 18.00)

Případný 5. zápas: KP Brno – Sokol Hradec Králové (pátek 31. března, 16.30)