Nedohráno! Sokoli mířili za třetí výhrou v sezoně, zastavila je však technika

Východočeškám nepomohl ani ceněný double-double Fisherové, která byla s 15 body nejlepší střelkyní družstva, navíc přidala 13 doskoků. Ve čtvrtek se trutnovské hráčky v letošní derniéře představí na palubovce Strakonic.

Chance ŽBL, 11. kolo

Kara Trutnov – BLK Slavia Praha 69:81 (25:12, 43:32, 56:56)

Body: Fisherová 15, Tomašicka 12, Šmahelová, Gaislerová a Malcolmová 8, Kozumplíková 7, Linhartová, Seifrtová, Vítová 3, Finková 2 - Čípková 18, Beasleyová 16, Mircová 15, Rokošová 12, Nicholasová 10, Přibylová 9, Aulichová 1. Rozhodčí: Petrák, Renc, Kult. Fauly: 17:18. Trestné hody: 17/13 – 19/14. Trojky: 8:5. Pět osobních chyb: 1:0 (Finková). Diváci: 170.

z Duelu Trutnova se SlaviíZdroj: Jan BartošMěla to být vítězná domácí premiéra amerického kouče Briana McCormicka, místo toho se novic na trutnovské střídačce dozvěděl, jak jeho nové svěřenkyně umějí prohospodařit velmi dobře rozehraný duel. Kara hrála v prvním poločase dobře. Hlavně úvodní desetiminutovka jí vyšla náramně. Vysoké nasazení, skvělá střelba, kvalitní obrana i doskok. Na hru domácích basketbalistek byla radost koukat, do toho se jim dařily trojky, kterých jen za první poločas nasázely sedm.

Když na začátku druhého poločasu vedly Východočešky 48:36, nic nenasvědčovalo tomu, že by se měl na konci utkání ze dvou bodů radovat soupeř. Jenže stalo se. Slavii nastartovala šňůra patnácti bodů a rázem byla z náskoku tříbodová ztráta.

Číslem zápasu se nakonec ukázala být pro Trutnov nešťastná třináctka. Přesně tolik jich Kara nastřílela ve třetí i čtvrté čtvrtině. A to na vítězství stačit nemohlo. Po čtvrtečním utkání ve Strakonicích čekají tým po Novém roce brněnské KP (7. ledna venku) a Žabiny (13. ledna doma).

Ohlasy trenérů

Michal Martišek, trenér Kary Trutnov: „O výsledku dobře rozehraného utkání rozhodly úseky ve třetí a čtvrté čtvrtině, kdy jsme ztratili nesmyslně míče a dovolili Slavii udělat bodové šňůry. Tyto dva výpadky nás můžou mrzet, stejně jako obrana ve druhém poločase, kdy jsme dostali devětačtyřicet bodů. To je velké číslo na takto vyrovnané utkání. V zápase jsme vedli pětadvacet minut, velmi mě těší, že jsme dokázali aplikovat nové věci, který přinesl nový trenér. Skórovalo deset z jedenácti hráček, to je projev týmového výkonu, na kterém chceme stavět. V prvním poločase jsme měli úspěšnost střelby dvaašedesát procent, byly to velice dobře vytvořené pozice vyplývající z toho, že jsme dávali míč tam, kam měl jít. Ve druhém poločase jsme pod tlakem sklouzli k více individualistickým činnostem.“

Dušan Medvecký, trenér BLK Slavia Praha: „Utkání jsme obrátili jednoznačně obranou. Nastoupili jsme jako mistryně světa, dostali pětadvacet bodů v první čtvrtině, třiačtyřicet v prvním poločase. Obrana byla otřesná. Před zápasem jsem hráčky upozorňoval, že můžeme prohrát jedině trojkami, dostali jsme jich přitom sedm v prvním poločase. Řekl jsem, že chceme vyhrát celkově na doskoku, v něm jsme prohráli, děvčata se na to dneska vyprdla, hlavně v prvním poločase. Ve druhém poločase jsme zlepšili obranu, donutili domácí ke ztrátám, dali jsme lehké koše a šli přes Trutnov.“

Aktuální tabulka

1 ZVVZ USK Praha 8 8 0 844:356 100%

2 Žabiny Brno 10 8 2 793:653 80%

3 KP Brno 9 7 2 648:615 78%

4 SBŠ Ostrava 10 6 4 667:662 60%

5 Sokol Hradec Králové 9 5 4 627:644 56%

6 Levhartice Chomutov 10 5 5 716:724 50%

7 BLK Slavia Praha 9 4 5 564:655 44%

8 Kara Trutnov 10 2 8 672:860 20%

9 Slovanka 8 1 7 565:649 13%

10 BK Strakonice 9 0 9 489:767 0%