V Hodoníně se konal největší mládežnický turnaj v republice. Je součástí okruhu turnajů světové série a jedná se vlastně o mezinárodní mistrovství ČR. Kromě první reprezentace Číny zde byly zastoupeny všechny další pingpongové velmoci. Mezi juniorkami do 18 let jsme měli své želízko v podobě Zdeny Blaškové, která nakonec vybojovala vynikající bronzovou medaili.

Byla nasazená jako šestka, takže úplně do nejužšího okruhu adeptek na medaili nepatřila. Svými výkony si ji však Zdena Blašková na turnaji Czech Junior & Cadet Open v Hodoníně naprosto zaslouží. Nemusela hrát samozřejmě kvalifikaci, o to těžší však bývá naskočit přímo do hlavní soutěže. Česká juniorka vše zvládla a nakonec prohrála až v semifinále s Francouzkou Prithikou Pavadeovou.

Na turnaji předvedla skvělé výkony

Předtím však vyřadila postupně Polku Natalii Szymczykovou, pak Francouzku Camille Lutzovou a v osmifinále mistryni Evropy ve dvouhře kadetek z roku 2017 Rusku Elizabet Abraamianovou.

„V posledním vzájemném zápase jsem s ní prohrála, ale teď jsem si na ni věřila. Hrálo se mi od začátku na turnaji dobře, takže jsem postupovala dál. Pak jsem hrála o medaili s Polkou Wegrzynovou. Tu znám skvěle, máme to tak padesát na padesát, jenže na turnaji TOP 10 vloni na podzim jsem s ní prohrála 1:4. Ale zase zopakuji, teď jsem si zkrátka věřila,“ hodnotila svoji cestu do semifinále.

V něm prohrála 0:4 s malou Francouzkou Prithikou Pavadeovou. „K tomu není co říct, nevím, jestli jsem ji vůbec někdy porazila. Na druhou stranu musím uznat, že jsem měla skvělý los. Pouze evropské hráčky, byť ty z absolutní špičky. To je rozhodně lepší, než hned v prvním kole dostat neznámou Číňanku z kvalifikace. Jsem celkově hodně spokojená a mám radost z medaile,“ dodala Blašková. Ta pomohla i české reprezentaci ke čtvrtfinále, kde tým nestačil na Japonsko. (jr)

Stolní tenisté zářili na turnajích

1. místo brala Vendula Šichanová. 2. místa Jan Škalda a Lucie Bačinová a 3. místo Kateřina Ducháčová.

Další medailová umístění - Čtvrtý Vč. bodovací turnaj nejmladšího žactva: 1. místa Jan Škalda a Elena Kuchařová, 2.místo Tereza Kovaříčková, 4. Vč. bodovací turnaj staršího žactva, Dobré.