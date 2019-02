Pardubice - Z nominace na Bosnu vypadl i pardubický pivot Ondřej Kohout

Jakub Šiřina do boje proti Bosně nezasáhne | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Předpoklady se potvrdily. Čeští basketbalisté se v domácí derniéře v rámci kvalifikace na MS 2019 budou muset obejít bez Jakuba Šiřiny. Opavský rozehrávač sice s týmem strávil celé soustředění, ale do hry ho nepustí zranění, které si přivodil v semifinále Českého poháru před necelými dvěma týdny.

I bez Šiřiny zůstalo trenéru Ginzburgovi na soupisce 14 hráčů, ale zítra proti Bosně a Hercegovině jich může nastoupit jen 12. Do závěrečné nominace se nevešli Ondřej Kohout a Petr Šafarčík, který po zranění a svém přestupu do Nymburka dosud neodehrál jediné utkání.

„Není to jednoduché. Jakub je velkou součástí našeho týmu. Byl prvním rozehrávačem ve většině zápasů kvalifikace, když jsme hráli bez Tomáše Satoranského,“ lituje absence vytěžovaného rozehrávače Ronen Ginzburg. Jedním dechem ale dodává, že se zde otevírá možnost pro ty, kteří dosud tolik kvalifikačních minut nedostali: „Na druhou stranu je to šance pro ostatní. Určitě je v této situaci výhodou, že už jsme postoupili. Díky tomu to není takový problém. Doufám ale, že jeden z ostatních rozehrávačů vezme odpovědnost na sebe. Pomoci mohou také zkušení guardi.“

O rozehrávku by se tak měli podělit tři čistokrevní rozehrávači Tomáš Vyoral, Viktor Půlpán a Vít Krejčí. Zatímco oba prvně jmenovaní už nějaké zkušenosti s národním týmem a kvalifikací mají, v případě Krejčího by se jednalo o jeho debut v seniorském národním týmu. A to vše v jeho 18 letech.

I když také Bosně už zdánlivě o nic nejde, protože šanci postoupit na šampionát ztratila v domácím střetnutí právě s českým výběrem, bude na svěřence trenéra Ginzburga čekat houževnatý soupeř. „Viděli jsme jejich dva zápasy a hráli opravdu dobře. Především druhý zápas byl neskutečný. S Finskem vedli ještě pár minut před koncem o 18 bodů. Jsou velmi agresivní, hrají hodně fyzicky. To jsou naopak naše slabiny ve chvíli, kdy nemáme tolik klasických pivotů,“ je si vědom síly bosenského celku.

Zápas začíná v pardubické aréně v 18 hodin a přímým přenosem ho vysílá ČT Sport.