Jeden závod za druhým. Cyklisté Elkov Kasper si po koronavirové přestávce moc neodpočinou. Jejich závodní program je od začátku června do konce října pořádně nabitý.

Na své předešlé úspěchy v této době navazuje novic královéhradecké stáje pro tuto sezonu Adam Ťoupalík. Prakticky kde startuje, tam zajede velmi dobrý výsledek. Neztratil se ani v silné konkurenci na mistrovství Evropy, které se konalo ve Francii.

Ještě donedávna známý spíše jako cyklokrosař, avšak letošní cyklistická kometa na silnici se v závodě s hromadným startem vešla do Top 10, když v závěrečném spurtu pelotonu vybojovala skvělou devátou pozici.

„Od začátku závodu to byl obrovský boj o pozice. V půlce přišel velký pád. Pak jsem se musel přesunout dopředu, abych neriskoval další pád. V závěru se už jelo rychle, ale snažil jsem se stále držet pozici. Navíc na horizontu na mě Dan Turek křiknul a rozjel mi sprint. Chtěl jsem se zapojit do nějakého vláčku, ale bylo to strašně rychlé a víc už se nedalo posunout. Každopádně jsem s devátým místem hodně spokojený,“ líčil 24letý závodník.

Vedle čerstvého mistra České republiky hlavní závod ME absolvovali i další tři jezdci Elkov Kasper. Dominik Neuman finišoval sedmnáctý, Michael Kukrle dojel na sedmašedesáté pozici a Jan Bárta zapsal třiadevadesátou příčku.

Také v závodě s hromadným startem kategorie U23 měli Hradečtí své zastoupení. Jakub Otruba byl v cíli klasifikován na šestadvacátém místě. Stejný závodník jel ve stejné kategorii i časovku, kterou dokončil jako devátý. V „eliťácké“ jízdě proti chronometru stejnou příčku vybojoval Jan Bárta.

„Trať byla těžká, ale spravedlivá s častými změnami tempa. Bohužel to tentokrát nebylo ono a výsledek mému výkonu asi odpovídá. Nicméně stále je to první desítka, takže jsem spokojený,“ netajil částečnou radost pětatřicetiletý Bárta.

Hradecký tým se představil i na pětidílném závodě Okolo Maďarska. Hned v první etapě se zaskvěl kdo jiný než Ťoupalík, jenž díky třetí příčce figuroval na stupních vítězů. I druhý den byl Elkov mezi nejlepší desítkou, když Alois Kaňkovský spurtoval na sedmé pozici. Třetí dějství bylo bez většího úspěchu hradeckých barev, když nejlepší z nich Ťoupalík proťal cíl na šestadvacáté příčce. Také zbylé dvě etapy byly bez umístění v elitní desítce. Ve čtvrté finišoval Ťoupalík na jedenácté pozici, v páté kopcovité skončil Karel Hník dvanáctý. V celkovém pořadí byl nejlepším hradeckým cyklistou třináctý právě vrchař Hník.

Na domácí scéně Elkov Kasper absolvoval druhý závod Českého poháru, který se jel v Hrabyni na Ostravsku. Z čtveřice hradeckých členů Otruba, Sisr, Neuman, Bárta si vedl nejlépe posledně jmenovaný, který si dojel na stříbrném postu.

Nyní se královéhradecký tým přesune do Rumunska, kde ho v příštím týdnu čeká další etapový podnik Turul Romaniei.